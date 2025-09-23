Jaime Durán Barba: "El Gobierno va a tener una mala elección"

En diálogo con Pablo Rossi por A24, Jaime Durán Barba, el ex gurú de Mauricio Macri, analizó la crisis del oficialismo tras el escándalo de corrupción y la derrota en Buenos Aires. Señaló errores de campaña, advirtió sobre la dificultad de revertir la caída y dijo que la gente espera un Presidente con buenos sentimientos.

El reconocido consultor político Jaime Durán Barba volvió a aparecer en la escena argentina, esta vez en diálogo con el periodista Pablo Rossi en el canal A24. Desde su experiencia en campañas en la región, advirtió que el gobierno de Javier Milei atraviesa una situación crítica tras el impacto del escándalo de corrupción y la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

“Como están las cosas el Gobierno anda muy mal, va a tener una mala elección por dos cosas. La primera: he vivido circunstancias semejantes en varios países. Cuando un gobierno empieza a desmoronarse y no tiene una estrategia de defensa adecuada antes de caer en el tobogán, después es dificilísimo parar la caída. Producir la inflexión para que los que están cayendo paren y empiecen a subirse es técnicamente muy difícil, y yo que soy un experto en comunicación política, pienso que no sé si van a poder hacerlo”, sostuvo.

Durán Barba cuestionó los errores estratégicos cometidos en campaña y valoró el regreso de Santiago Caputo a la estrategia comunicacional, aunque remarcó que su reaparición llega tarde. Para el consultor, lo que se necesita es un cambio profundo desde el propio Presidente.

En ese sentido, remarcó que Milei ha enfrentado temas sensibles que no se resuelven con tecnicismos, sino con empatía. “Milei ha tenido el problema de enfrentar algunos temas que llegan al corazón, no a la cabeza. Que le quiten la plata a los discapacitados, es un tema del corazón. La polémica que hubo con el niño autista y su mamá es una barbaridad: quita votos por cantidades porque la gente quiere un presidente con buenos sentimientos: hacia los jubilados, los pobres, los discapacitados”.

El diagnóstico de Durán Barba es lapidario: para frenar la caída no alcanza con retoques comunicacionales, sino que es necesario un cambio en la forma en que el propio Milei se muestra y se vincula con la sociedad. “La gente quiere un Presidente con buenos sentimientos... hay que mostrarlo”, remarcó, en una definición que busca poner el acento en la dimensión emocional de la política.