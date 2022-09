Javier Milei mostró su apoyo a Giorgia Meloni en redes

El diputado de La Libertad Avanza Javier Milei compartió ayer varios tuits donde manifestó su apoyo a Giorgia Meloni, la ultraderechista que ayer ganó las elecciones para primera ministra de Italia. “Cambio de época” anunciaba el tuit del libertario, que incluía una foto de Meloni. Milei también retuiteó el saludo que Santiago Abascal, líder del partido nacionalista español Vox, dedicó a Meloni en sus redes.

La diputada por la Libertad Avanza, Victoria Villaruel, compañera de fórmula de Milei en 2021, también le dedicó un saludo a Meloni. “Desde Argentina quiero felicitarte @GiorgiaMeloni por la gran elección que hiciste! Fratelli d’Italia #Vincere!”, escribió Villaruel en su cuenta.

Desde Argentina quiero felicitarte @GiorgiaMeloni por la gran elección que hiciste! Fratelli d’Italia #Vincere! pic.twitter.com/Y8EvrBaQAF — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 25, 2022

La flamante primer ministra de Italia ganó con una alianza entre varias fuerzas derechistas, las cuales juntas sumaron el 44 % de los votos, superando la mayoría simple en las dos Cámaras. Meloni fue apoyada por otras figuras de la derecha italiana como el empresario y ex-premier Silvio Berlusconi, referente del partido Forza Italia, y el ex ministro del Interior Matteo Salvini, del partido Liga.

Si bien el partido de Meloni, Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia) fue el más votado, con más del 26 % de los votos, el éxito de la premier en los comicios estuvo directamente vinculado a su alianza con los demás partidos del frente: Forza Italia le aportó un 8 % más de votos y Liga un 9 %.

Meloni ha manifestado posturas conservadoras en temas como inmigración, derechos para la comunidad LGBT y aborto, y generó revuelo cuando declaró que el dictador de Italia, Benito Mussolini "fue un buen político" y que todo "todo lo que hizo lo hizo por Italia".

Su plataforma política se había vuelto viral en redes hace un tiempo, debido a un discurso que pronunció en España, durante un acto del partido Vox. “Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT; si a la identidad sexual, no a la ideología de género; si a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte” fueron algunas de las consignas que Meloni lanzó en su encendido discurso, en medio de una nube de aplausos.

🇮🇹 @GiorgiaMeloni lo tiene claro:



✅ Sí a la familia ❌ No a los lobbies LGTB

✅ Sí a la igualdad ❌ No a la ideología de género

✅ Sí a la vida ❌ No a la cultura de la muerte

✅ Sí a fronteras seguras ❌ No a la inmigración masiva

✅ Sí a la soberanía ❌ No a quien la destruye pic.twitter.com/xQ6lkoZvhO — VOX 🇪🇸 (@vox_es) June 12, 2022