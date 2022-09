Los mejores memes sobre el look "verdeamarelo" de Gabriela Cerruti

Fueron segundos los que pasaron entre que se conoció la foto y comenzaron a aparecer los memes. Sucede que en la imagen oficial, se ve a la vocera presidencial Gabriela Cerruti vistiendo un llamativo tailleur verdeamarelo. Junto a ella, se los ve, luciendo más clásicos y sobrios a la primera dama Fabiola Yáñez y el presidente Alberto Fernández. Pero fue el llook "The Mask" de la vocera el que seconvirtió en tema de chistes y burlas en las redes.

Desde la comparación con la bandera de Brasil hasta con la reconocida esponja de lavar los platos, pasando por photoshops en las que se ve a Cerruti con el rostro de un reconocido personaje de película e incluso mezclada con bailarinas de una "scola do samba" son algunaos de los tantos memes que inundaron las redes sociales en cuestión de segundos.

Si bien muchos de los tuits son en tono de humor, no faltan los que se muestran indignados, como si el look de una persona afectara en algo las reuniones. Más allá de todo, los posteos no parecieron afectar a Cerruti, quien, además, se lo tomó con humor. Y así lo expresó en un tuit. “Esto es lo más divertido que vi por acá en el último tiempo”, afirmó la vocera mientras compartía el meme en el que su vestimenta se compara con una esponja de cocina.

Esto es lo más divertido que vi por acá en el último tiempo 😂 https://t.co/THhYEpbqWC — Gabriela Cerruti (@gabicerru) September 21, 2022

El look de Cerruti no solo generó criticas sino que, en usuarios claramente opositores, reactivó las comparaciones que siempre se hicieron respecto el estilo más sobrio que mostraba Juliana Awada cuando fue primera dama. Por su parte, Fabiola Yáñez, asesorada por su asistenta personal y amiga Carolina Marafioti, la primera dama eligió un estilo menos colorido que el de Cerruti.