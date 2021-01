Joaquín De la Torre: “Alberto Fernández calló a los intendentes rebeldes”

Joaquín de la Torre toca la puerta de María Eugenia Vidal. Es el miércoles cinco de septiembre de 2018 y afuera del despacho de la entonces gobernadora hay un país que se viene aceleradamente a pique. El gobierno de Mauricio Macri, luego de una dramática cumbre en Olivos el domingo anterior donde medio Gabinete amenazó con presentar la renuncia, se hunde incluso más rápido. Apenas Vidal ve entrar a su ministro de Gobierno –el ministerio bonaerense que se ocupa del toma y daca de la política de la provincia más importante de Argentina- le advierte que, en esas horas vertiginosas, no tiene ni siquiera dos minutos. Entonces el que fue tres veces intendente de San Miguel dispara una verdad que tenía atragantada.

De la Torre: María Eugenia, no tenés ninguna posibilidad de ser reelecta.

La gobernadora, a quien en aquellos años la mitad más uno del país imaginaba como la futura presidenta –idea que probablemente a ella misma se le haya pasado por la cabeza-, hace silencio y acomoda la noticia.

María Eugenia Vidal: ¿Y por qué no tengo chances, Joaquín?

De la Torre: Porque la boleta de Mauricio en la Provincia pierde por 10 puntos contra la de Cristina, salvo que esté Aníbal Fernández. Y, María Eugenia, te aseguro que no van a haber diez puntos de corte de boleta.

De la acertada predicción de De la Torre pasaron más de dos años. Vidal perdió, Macri también y ahora gobiernan Axel Kicillof y Alberto Fernández. El ex ministro bonaerense, que recuerda la anécdota desde el patio de la hostería Dalmacia, en el centro de Pinamar –a donde viajó para visitar a sus nietas-, ahora pasa sus días intentando resucitar desde las cenizas al peronismo opositor. “El peronismo peronismo”, aclara él, separándolo del que está dentro del oficialismo, que para lo que respecta a De la Torre no representa con fidelidad a las ideas del General.

Aunque ya pasó un tiempo, el centro de su planteo premonitorio a Vidal se mantiene: entrando a un año electoral, De la Torre está convencido que para ganarle al kirchnerismo en el resto del país hay que recuperar fuerzas en el Conurbano, ahí donde él anticipaba que Cristina le iba a sacar diez puntos de ventaja a Macri.

De la Torre: El Gobierno tiene una gran ventaja que es el conurbano. Cambiemos, o lo nuevo que se arme –que sería lo conveniente según yo lo pienso-, para dar una batalla tiene que tener más en claro a quien le está hablando. Para eso los candidatos que se construyan tienen que ser candidatos que le hablen al 100% de la población, no al 60 o al 70. Hay que tener un mensaje para el votante del conurbano bonaerense.

Noticias: ¿Ese mensaje faltó en el pasado?

De la Torre: Sí, es mi sensación. Ahí se amplió la diferencia del 2017 al 2019. María Eugenia en el 2015 hablaba muy sencillamente. Después, con los problemas económicos del 2018, le costó acercarse, poder hablar, comunicarse. La gente estaba golpeada, y las crisis económicas nacionales nos alejaron de la gente. Y siempre hay que estar cerca, hay que lograr que el 100% de los habitantes sientan que vos te sentís como en su casa. Esto es central, y hay que lograr candidatos que les pase eso.

Noticias: ¿Pero la derrota de Vidal se explica solo por la criis económica o también influyó su gestión?

De la Torre: Mirá, yo no soy analista política, soy político. Analizar el pasado… lo puedo hacer pero no es mi metié. Creo que María Eugenia hizo un gobierno superior a los que venía habiendo y al que hay hoy, en un contexto donde la economía le complicó la gestión y sin embargo más o menos lo fue resolviendo.

Noticias: ¿Cómo se explica que Macri creció de las PASO a octubre y Vidal no tanto?

De la Torre: María Eugenia también, la diferencia no fue demasiada. En las PASO habíamos ganado en 35 municipios, y en la general ganamos en 61.

Noticias: En algunos sectores del círculo íntimo de Macri le achacaron a Vidal…

De la Torre: (interrumpe) Yo creo que… las internas del PRO son internas del PRO y yo no tengo nada que ver con el PRO, son pase de facturas entre ellos y lo tendrán que resolver ellos. No es una cosa que me toque a mí explicar ni evaluar. Ellos sabrán las historias que tienen.

Noticias: Bueno, pero el PRO está adentro del frente opositor.

De la Torre: Sí, por supuesto. Yo trabajo en armar el peronismo republicano, el no kirchnerista. Los peronismos siempre tuvimos vocación frentista y llegado el momento charlaremos sobre la construcción del frente. Charlo con todos los peronistas que están afuera del gobierno, y también con algunos que están adentro.

Noticias: ¿Del Gobierno? ¿Con quiénes?

De la Torre: Sí, tengo algunos amigos. Muchos de los intendentes que están son amigos, hemos trabajado juntos. Hay dos personas que fueron parte del armado nuestro en su momento, Katopodis y Meoni, con los que tengo muy buena relación pero tenemos miradas distintas sobre la política.

Noticias: Ellos son dos que podrían ser parte de esa idea del “albertismo”, que no termina de tomar forma.

De la Torre: Al albertismo lo mató Alberto, nunca existió pero Alberto mismo tomó la decisión de no hacerlo. Él sabrá porqué. Si había alguna posibilidad le dio la conducción del peronismo bonaerense a Máximo, y aquellos intendentes que estaban mostrando algún tipo de rebelión los calló y los encolumnó atrás de Máximo. Se acabó eso, hoy el Gobierno es La Cámpora. Si vos sos militante del peronismo tenés dos lugares para militar: o con La Cámpora o con nosotros. No existe más militar en un espacio dentro del gobierno que no sea La Cámpora.

Noticias: ¿Y a Macri que lugar le queda?

De la Torre: Esa decisión está en manos de la gente. Son los votos los que ponen y sacan políticos a través de las urnas.

Noticias: Usted estuvo en los inicios del Frente Renovador, y usted es el creador de la frase “la ancha avenida del medio”. ¿Se terminó la posibilidad de construir algo desde el centro?

De la Torre: Esa frase fue un gran éxito efímero, y hoy no creo que funcione ni como nombre ni como lugar. Hay que salir del medio, hay que construir un espacio con convicciones, con respuestas a los problemas de la gente y sin engañarnos. No creo que la salida es el medio como medio, la salida es la respuesta a preguntas y eso tiene que ser a partir de escuchar a la gente.

Noticias: ¿Y qué cambió desde el momento que acuñó la frase a ahora?

De la Torre: Bueno, por ahí cambiaron pocas cosas pero en ese momento claramente entendíamos que no había que tirar a todo por la ventana sino que había que construir algo nuevo desde el medio. Pero las situaciones de gobierno se fueron radicalizando en ambos extremos, y después la no solución de los problemas durante ocho años, también nos genera la idea y la necesidad de hace una cosa nueva.

Noticias: Cristian Ritondo, en NOTICIAS, dijo que quiere a Vidal de candidata a presidenta. ¿Usted coincide?

De la Torre: Eso es algo que ella tiene que decidir. Yo solamente puedo repetir una frase que ella dijo en algún momento: