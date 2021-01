La impactante última entrevista que dio Alberto Nisman, horas antes de su muerte

El 18 de enero de 2015, la Argentina quedaba paralizada. Alberto Nisman, el fiscal que había involucrado a la ex presidenta Cristina Kirchner en el atentado a la AMIA, aparecía muerto en su departamento de las torres Le Parc. Un disparo en la cabeza había terminado con su vida. ¿Se suicidó? ¿Lo mataron? Son preguntas que la Justicia aún no pudo responder.

Horas antes de aquel domingo trágico, el sábado 17, NOTICIAS copaba los puestos de diarios con Nisman en tapa. El fiscal muerto estaba en medio de la polémica por su acusación a CFK y había decidido darle una entrevista a los entonces periodistas de la revista, Nicolás Diana y Francisco Zoroza, en la que habló sobre su relación con la SIDE, con el ex espía Jaime Stiuso y los kirchner. Lo que nadie imaginó es que esa sería la última nota que daría el fiscal.

Le nota completa:

Noticias: ¿Se intervieron teléfonos de funcionarios argentinos?

Alberto Nisman: No, porque se lo tenía que pedir a un juez. Las escuchas que teníamos eran para ubicar a Moshen Rabbani, el ex agregado cultural de Irán que estaría implicado en el atentado.

Noticias: ¿En el 2008 empezaron las escuchas?

Nisman: En el 2008 identificamos unos teléfonos por los cuales los propios iraníes se comunicaban con la Argentina. Esos eran los teléfonos intervenidos y autorizados por el juez Canicoba Corral. En esas escuchas empiezan a aparecer diálogos entre los iraníes y dirigentes argentinos. Yo no intervení ningún teléfono de funcionarios argentinos.

Noticias: ¿La indagatoria a la Presidenta es una consecuencia de la salida del espía “Jaime” Stiuso de la ex SIDE?

Nisman: Mire... si le diera una opinión tendría que conjeturar, porque no estaría basada en una certeza. Tengo mi opinión, pero es personal.

Noticias: ¿Y cuál es?

Nisman: No, es personal y me parece que no corresponde que la diga.

Noticias: ¿Cuál era su relación con Stiuso?

Nisman: Yo a Stiuso lo conozco de la época del juicio oral de la AMIA. Es, a mi juicio, la persona de la SIDE que más sabe de la causa AMIA. Tenía muy buena relación y la seguí manteniendo en el tiempo. Él aportaba informes y algunos eran incluidos en la causa. De otros, no tenía pruebas.

Noticias: ¿Cómo lo conoció?

Nisman: Lo conozco de la época del juicio oral. Cuando me van a buscar para ponerme en la Unidad de la AMIA, Néstor Kirchner dice que en la SIDE me iban a ayudar y que se iban a encargar de todo. Me lo presentó a Stiuso y me dijo: “esta persona te va a dar una mano”. Él ni sabía que yo ya lo conocía.

Noticias: ¿Cuál era su relación con Stiuso? ¿Tenían contactos habituales?

Nisman: Cuando hacía falta, podía ser que lo viera dos veces en una semana, y después, que en un mes lo viera una o ninguna. También hablábamos por teléfono. De ahí a decir “esto es una operación”... Yo vengo trabajando en esto dos años y medio, las escuchas se fecharon en el año 2008, cuando ocurre todo esto, todo lo de las grabaciones y todo. ¿En 24 horas hago una denuncia de 300 hojas, escucho 200 horas de teléfono? Es imposible.

Noticias: ¿Había una relación personal con Stiuso?

Nisman: ¿Una relación personal de qué tipo? No.

Noticias: Ir a comer...

Nisman: No, jamás.

Noticias: ¿Usted trabajó con la CIA y el Mossad?

Nisman: Nunca. Jamás. No los conozco. De hecho en la causa no hay un informe de ninguno de los dos organismo. Todo lo que me llegaba a mí decía SIDE, quién les daba la información es un tema de ellos.