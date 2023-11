Jorge Macri: ”Siempre enfrenté al kirchnerismo y eso alcanza como definición"

Jorge Macri habló y marcó sus tiempos. Insistió que la prioridad es la unión de Juntos por el Cambio. Y que no dará excusas para que se produzca el fraccionamiento que el oficialismo y otros espacios buscarían. [

"No es que no me manifiesto ni estoy tenso con Mauricio Macri, sino que manejo mis tiempos y priorizo unidad, y la gestión en la ciudad", insiste el Jefe de Gobierno electo. En la mira está evitar el particionamiento del PRO, con una fisura entre larretistas (que hoy forman parte de muchas áreas del gobierno porteño) y macristas, que aparecieron el las últimas semanas, alineados con Javier Milei y La Libertad avanza, tras el apoyo de Patricia Bullrich y Luis Petri a la fórmula que encabeza el libertario.

"La responsabilidad de permanecer unidos nos cabe a todos. No voy a ser ni la excusa ni la razón para que Juntos por el Cambio se rompa", remarcó Jorge Macri, que permanece en una posición de neutralidad, aunque adelantó que manifestará hacia qué candidato pondrá el voto más cerca de las elecciones del 19 de noviembre.

"Siempre enfrenté al kirchnerismo y eso alcanza como definición", adelantó Macri en su participación en el Foro de ABECEB, en el que se presentó junto a Rogelio Frigerio, gobernador electo de Entre Ríos, con quien emerge junto a Ignacio "Nacho" Torres (Chubut), como nuevo triunvirato líderes PRO con gran poder territorial, por delante de los muchos intendentes en todo el país.

Allí apuntó Macri, reconociendo que pese a haber quedado al margen de la definición en el balotaje, Juntos por el Cambio tiene hoy una masa crítica de gobernadores, intendentes, y legisladores, que le da un peso que lejos está de ser el de un espacio menguante. Por el contrario, lo reposiciona en la discusión federal, más allá del golpe electoral.

por R.N.