Avelluto: “Milei era Massa, pero ahora resulta que es el salvador de la patria”

“Creo que para estar juntos hay que está de acuerdo en estar Juntos por el Cambio, y hay que estar de acuerdo en objetivos políticos comunes. Eso parece haberse roto. Siento como muchos una profunda pena porque Juntos por el Cambio, al igual que el PRO, fue el resultado de muchos años de trabajo de muchísima gente. Evidentemente este no es el Juntos por el Cambio de 2015, ni el PRO de 2013, y habrá que aceptarlo. Y dependerá de la lucidez de nuestros dirigentes para recomponer lo que se pueda recomponer, o divorciarse”, advierte y lamenta Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura.

“La utilización de la patria, como un concepto de que hay que defender, que lo está usando Patricia Bullrich y Luis Petri, es claramente imitar los modelos del kirchnerismo. No estoy de acuerdo con eso, es una elección, la patria en Argentina va a seguir existiendo. Es una estrategia, pero me parece bastante obsoleta y que va en contra de nuestros valores y principios”, agregó Avelluto, editor de "Primer Tiempo" y "Para qué", los libros de Mauricio Macri, gestor del pacto con Javier Milei.

“Para mí Sergio Massa y Javier Milei son exactamente iguales, nos cansamos de decir hasta la semana pasada que Milei era Massa, pero ahora resulta que es el salvador de la patria. Entonces mentíamos antes o estamos mintiendo ahora. Respeto todas las posiciones, pero estamos aquellos que pensamos que ninguno de los dos es mejor. Lo mejor es que quienes están convencidos de que uno u otros son mejores sean quienes se manifiesten en la elección, y los demás votaremos en blanco. Ojalá haya muchísimos votos en blanco porque esa es una señal que deberá escuchar quien gane”, declaró marcando su posición el ex ministro.

“Yo no acepto ninguna extorsión moral, que si voto en blanco, estoy apoyando a este o aquel. Hubiéramos ganado las elecciones para eso. En lugar de estar planteando estas cosas habría que estar reflexionando sobre por qué perdimos. Ser el furgón de cola de Milei no me parece que sea mi posición. Yo me metí en política para combatir el autoritarismo”, remarcó.

“Me parece que Mauricio Macri es una persona sincera y transparente, cada vez que el evitó cuestionar a Milei en la campaña, cuando fue el resultado de las PASO y dijo que el cambio había ganado, y él siempre consideró que Milei era parte de la familia del cambio”, reconoció Avelluto, marcando que la estrategia del ex presidente siempre estuvo clara.

“La interna de Juntos por el Cambio fue muy extrema, pero luego la estrategia de campaña fue muy mala. El discurso del orden pareció muy limitado. Y después hubo hechos que no los compartí en absoluto. Esto de no felicitar a los ganadores me pareció un horror, porque el que gana representa a millones de argentinos que no te votaron. Por otro lado, el final de la campaña concretado en que esto es una batalla a muerte contra el kirchnerismo, me parece muy poco democrático, porque nuestro objetivo no es eliminar al kirchnerismo de la faz de la tierra, es ganar la elección, eso es la democracia”, concluyó el ex ministro en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

por R.N.