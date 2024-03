José Benegas: "La relación de Milei con la libertad es como la que tiene con sus perros: amor perverso"

El lector de NOTICIAS ya está familiarizado con José Benegas. No sólo por alguna entrevista con el periodista y escritor de “Lo impensado: el curioso caso de los liberales mutando al fascismo”, sino por los precisos aportes que viene haciendo para entender a Javier Milei y al fenómeno de la nueva derecha desde hace varios años. O, se podría decir, para desenmascararlo: fue Benegas quien descubrió alguno de los plagios que hizo el ladrón serial de textos, hoy Presidente, varios de los cuales publicó en soledad este medio.

Y Benegas siguió sobre el hombre de pelos largos. Tanto que acaba de publicar “Milei: todas las respuestas a las preguntas que suscita”, de Editorial Deusto.

Noticias: ¿Milei es un político genuino?

Benegas: Creo que tiene una honestidad, como la tiene el como la del Opus Dei. Ellos están convencidos de que la castidad es eso del pecado de la carne, de que no se puede vivir así y asá. Pero ellos no lo practican. Ese es el único inconveniente. O sea, tienen una moral muy estricta para afuera para no aplicárselas a sí mismos. Y eso es lo que hace Milei. Entonces su honestidad es un poco complicada. Creo que es básicamente deshonesto consigo mismo y que él es capaz de decir que cuando ataca a Lali Espósito es porque él es moralmente muy estricto y no porque es un inmoral que no le gusta que lo critiquen. Ahí no hay rastro de honestidad. Él… hasta cuando dice que ama a su perro y después los enjaula. Es decir, él habla de su moral para hablar de sí mismo, pero no para aplicársela. Él dice quiero que crean que yo quiero mucho a los perros, pero después los meto en una jaula. Quiero que crean que yo quiero la libertad irrestricta del proyecto de vida. Pero estoy con los fanáticos cristianos que cada vez tienen más caja para hacer política. La relación de Milei con la libertad es como la que tiene con sus perros: un amor perverso.

Noticias: ¿No hay amor en esa relación?

Benegas: Es el amor de la película de Misery. Hay ahí una forma muy perversa de amar. Me parece que cuando él habla de su chiquito, su perrito, está hablando de la imagen que quiere proyectar. Y la relación que tiene con los perros es la misma que tiene con la libertad, con las ideas de la libertad. Entonces te va a decir que él ataca a Lali Espósito por las ideas de la libertad. Te va a decir que López Murphy es un traidor a las ideas de la libertad porque no está con él. El uso que hace de los principios, creo que en un punto no es del todo consciente, porque si el título de tu libro está bien, está loco, pero eso no lo disculpa. En cuanto a su frase de máxima: nunca ha habido una facción política en Argentina que se metiera tanto con el proyecto de vida del prójimo.

Noticias: ¿Hay estrategia? Por ejemplo, la pelea Lali. ¿Hay estrategia para desviar el foco de la atención de la inflación, o es solo el caos personal de Milei?

Benegas: Yo creo que es estrategia, pero no de él. Me parece que él es elegido dentro de la estrategia, porque él en ese sentido es un narcisista estilo Donald Trump y siempre va a ser eso. Naturalmente a él le sale naturalmente, pero él fue elegido como parte de esta estrategia porque cumple ese ese papel. Es un tipo que va a estar armando conflictos todo el tiempo, de los cuales necesariamente vamos a estar hablando. Es imposible apartarse de esos conflictos mientras lleva adelante su proyecto, y así que me parece que en ese sentido es dual la cosa. Él fue elegido por ser así, dentro de una estrategia.

Noticias: En el libro decís que entender a Milei es entender una época. ¿Cómo sería?

Benegas: Hay cambio cultural muy importante. En varias cosas. Yo lo noto, por ejemplo, en la ficción. Gente muy joven tiene admiración por los villanos, no por los héroes. Eso es muy distinto a lo que era mi generación, que siempre estábamos del lado de los héroes. Hay toda una generación ahora que le encantan los villanos. Por lo tanto, ahí es donde encaja un Donald Trump, por ejemplo. No es que lo quiere o que piense que sea bueno. Lo quieren porque es malo y es un malo que creen que está a su favor. Esto es un cambio cultural para mí muy importante. El segundo cambio cultural es la crisis que sufren las iglesias cristianas, que son descubiertas en cuanto a una serie de cosas como los manejos financieros o el abuso de niños. Lo otro es las redes sociales. Estas hacen posible el castigo sin violencia física, el castigo del disidente. Y es tan tremendo que hay gente que yo conozco que, por miedo, hoy están mudos y auto censurados. Eso también es parte de esta época. O sea, el miedo a las redes sociales. Es como el producto perfecto, que le da una ventaja a los liberales que han mutado el fascismo, como digo en otro libro. También están las ideas sobre el género, que han causado un zafarrancho descomunal porque detrás de eso hay muchos manejos de poder. Las ideas de género producen un brutal cimbronazo en la sociedad, porque hay mucho de lo que se considera masculinidad que ya se considera algo descartable, y eso a mucha gente le trae mucho conflicto, porque la sexualidad es algo que se va. La sexualidad y el rol frente a la sexualidad y la personalidad que se forma. La adolescencia para mucha gente depende de la capacidad de bullyng y de reírse de lo homosexual. Y como este personaje Dannan, un tipo que tiene más de 50 años y que habla como un adolescente todo el tiempo, haciendo esas referencias a ese tipo de cosas del momento en que la masculinidad se forma y él se forma una masculinidad. Desde mi punto de vista, un idiota. Y esa masculinidad ahora está en crisis y están buscando un macho alfa que represente y que restaure el orden en el cual ellos no eran los idiotas, sino que eran los más vivos de la clase. Y esto es un caldo de cultivo enorme para que aparezcan estas cosas.

Noticias: Hablando de Dannan y de los plagios: parecería que Milei le hubiera copiado el look a él, la campera de cuero, el rock…

Benegas: Milei es un gran camaleón. Él es un camaleón desde el plagio a todo lo que hace, todo lo que hace es una copia de algo. Hasta a mí me ha copiado. Copia cosas y las toma y las hace propias cuando plagia y se sorprende con el plagio: él ya se considera el autor de esos textos. Y por eso para mí es un gran camaleón que se va a adaptando. Empezó a hablar de anarcocapitalismo por su contacto con la Escuela Austríaca por su contacto con el diputado Lynch. Y ahora imita a Donald Trump, quiere trasladar la embajada de Argentina a Jerusalén. Entonces va a ser todo para imitar, está todo el tiempo imitando.

Noticias: ¿Eso es inteligencia práctica política de Miley o es, no sé, vacío personal, ideológico?

Benegas: Creo que todo es real, es su personalidad, y encajó justo ahora. Toda su personalidad encaja en este plan político. Es el tipo que está en el lugar adecuado en el momento indicado. Y salió bien. Fíjate que antes de Milei, el proyecto este intentó con el salteño Olmedo. Olmedo era el primer personaje creado, levantaba la Biblia, hacía show. Pero a él no le salió porque nadie creía que hablaba con Dios. Necesitaban uno que realmente se creyera un enviado. Y lo encontraron en Milei.

Noticias: O sea, hay un componente fuerte del timing en este proyecto.

Benegas: Fuerte. Sí. No hubieran encontrado nadie mejor que Milei para hacer esto y no hubieran encontrado un lugar mejor que Argentina para hacer esto. Porque el fracaso absoluto del kirchnerismo, más la pandemia, más el trumpismo, más la crisis religiosa. Vos pones todo eso junto… y este tipo se ganó la lotería. Si hubiera nacido en otra época, no sé qué estaría haciendo.

Noticias: ¿Milei es una avanzada de la segunda ola de la nueva derecha? ¿O trumpismo reciclado?

Benegas: Yo creo que son diferentes versiones de un mismo proyecto adaptadas al lugar. Milei se parece más a Bolsonaro que a Trump en ese sentido, pero es más extremo y mucho más chiflado que Bolsonaro. Por eso también es más peligroso. Trump es más parecido, pero es más cínico que Milei. Trump es Trump. Es un atorrante. Él se va a poner a hablar en contra de los transexuales por interés y no le importa, pero lo puede hacer con tanta convicción porque es un tipo sin ningún tipo de escrúpulo.

Noticias: ¿Qué lugar tiene para el fenómeno Milei lo religioso, lo mesiánico?

Benegas: Yo lo digo en el libro. La religión le permite invocar un tipo de legitimidad para actuar para el poder diferente a la racional, democrática, republicana. Hay que creer en el líder, hay que verla. Es una forma de legitimación de seguimos a un iluminado y le tenemos fe. Es la lógica de decir, a mí no me discutan porque yo estoy en el bando de Dios. Es una lógica populista que convierte al populista en casi un líder religioso, que es una relación de ese tipo. Y les da acceso a la irracionalidad de gente que no lo seguiría por ideas políticas.

Noticias: ¿Es un proyecto autoritario?

Benegas: Creo que hay una veta autoritaria clara. Creo que el proyecto de Milei es claramente autoritario, y se nota en la influencia de personajes como Agustín Laje o Nicolás Marquez, que representan bien al tipo que tiene graves dificultades emocionales. Para mí es clave que llegan a Milei cuando está siendo rechazado por el mundo liberal, porque grita demasiado, dice insultos, cuestiones de educación, por decirlo de alguna manera. Ahora, Laje y Márquez son instrumento de otro señor que ya fue en Alejandro Chafuen, que es el que trae el trumpismo y hace que giren estos dos, que en el pasado, por ejemplo, Márquez había compartido un artículo mío contra Trump. Ahora este señor Chafuen les trajo el proyecto de trumpista y estos dos eran dos muertos de hambre en ese momento y entraron. Por otro lado, Milei encuentra un apoyo emocional que él lo cuenta, dice estoy con ellos porque ellos me recibieron mientras todos me puteaban. Listo, con eso lo tienen encerrado en una jaula emocional y ellos lo usan para transmitir su mensaje. Pero ellos están mucho más cercanos en ideas al proyecto verdadero, que el propio Milei, que quiere seguir repitiendo esas frases. Ellos lo tratan como el tonto.

Y Milei va muy rápido. Empezó a descalificar el Congreso antes de que el Congreso trate ningún proyecto. Entonces, hay una dinámica que se va armando… el autoritarismo es como una bola de nieve. Acá ya empezó descalificando el Congreso, descalificó a los que lo critican. ¿Adónde va a llegar esto? Bueno, esa hoguera del autoritarismo una vez que la prendés la tenés que seguir alimentando. ¿Cuál es el próximo paso? Sobre todo si no llego a tener resultados, sobre todo si en el corto plazo tenes serios problemas. Este puede ser el secreto de su fracaso.