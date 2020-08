Kirchnerismo vs. Albertismo: duros cruces tras las declaraciones Duhalde

Golpe de Estado", "Nunca más", y hasta el término "Gaga", fueron solo algunos de los #hashtag que en la mañana de este martes y tras los dichos Eduardo Duhalde, calentaron el termómetro de las redes.

Distintos cruces y opiniones se dieron sobre todo en Twitter luego de que el ex presidente expresara ayer sus dudas sobre la posibilidad de que se lleven a cabo las elecciones legislativas en 2021. “Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones”, sorprendió Duhalde.

“La gente no lo sabe, no lo lee, o se olvida, pero entre el ‘30 y el ‘83 hemos tenido 14 dictaduras militares, quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando”, expresó Duhalde el programa Animales Sueltos, quien además vaticinó un escenario "peor al 'que se vayan todos'" del 2001 por la profundización de la crisis social y económica.

Duhalde, convencido de que no habrá elecciones 2021: "Argentina puede tener un golpe"

Tras sus declaraciones, las repercusiones no tardaron en llegar. El diputado porteño, Leandro Santoro, hombre cercano a Fernández, expresó: “Raúl Alfonsín nos enseñó a respetar a Duhalde. Pensaban distinto en algunas cosas pero lograron consensos. Fue mejor presidente que ex-presidente. No creo que tenga maldad en sus dichos. Sí, que esa perturbación psicológica que ve en los otros, lo aqueja a él. Lo de hoy fue grave”.

Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, salió al cruce tras la comparación que hizo Santoro. "Basta. No es un mal tipo... Es un hijo de re-mil puta. MEMORIA. 30 mil. VERDAD Y JUSTICIA. #NuncaMás Alfonsín me enseñó a defender la democracia no a comprenderla. Este país no es para tibios. Así empiezan estos mierdas", indicó haciendo un RT con el tuit del legislador

“A Duhalde lo mandaron a hablar. No es casualidad”, expresó en otro post Dalbón. “A Alberto Fernández hay que defenderlo y dejar de ser timoratos. Es nuestros presidente. Si tienen información que denuncien. Decir vienen los milicos es el preámbulo para ir a buscarlos. Si vienen correrá sangre, al menos la mía”.

Por su parte Jorge Asis, se sumó a los comentarios. “Reitero. Muchachos, antes de dramatizar acepten, con cierta indulgencia, que tal vez el ex presidente Eduardo Duhalde no se encontraba ayer en las mejores condiciones fisico-espirituales para ser entrevistado”, escribió.

Otro que se hizo oír fue El ministro de Defensa, Agustín Rossi, sostuvo que un golpe de Estado es un escenario absolutamente improbable en nuestro país. “Las Fuerzas Armadas Argentinas están absolutamente integradas al sistema democrático”, indicó en un tuit.

Entre otro tramo de la entrevista, y tras poner en contexto con los golpes de Estado de Latinoamérica, Duhalde dijo que la “Argentina es la campeona de las dictaduras militares”. En relación directa a Alberto Fernández pidió no “personalizar” y aclaró que piensa que no piensa que "Fernández vaya a sufrir un golpe”, sin embargo sí expresó que “Argentina corre el riesgo porque este es un desastre tan grande que no puede pasar nada bueno”.

Agustín Rossi rechazó el "golpe de Estado" de Eduardo Duhalde: "Es un escenario imposible"

Duhalde dijo también que Fernández está afectado por el coronavirus. Expresó que “no duerme”. Y le recomendó: “Tiene que tener tres horas por día para él, para hablar de Argentinos Juniors, para sus amigos... tiene que descansar y no lo hace”.

por R.N.