Objetivo Croata: las razones del espionaje M a NOTICIAS

La causa del espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri sigue teniendo revelaciones. Esta semana la novedad fue que la fiscal Cecilia Incardona pidió las indagatorias de los jefes máximos de la AFI durante el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Y sumó a todos los integrantes de la banda de agentes conocida como Súper Mario Bros y también al ex secretario presidencial Darío Nieto. La fiscal aportó más detalles del seguimiento que me hicieron por mi trabajo en NOTICIAS. “Se practicaron hacia mediados del año 2018 acciones de inteligencia prohibidas al periodista Rodis Recalt, a quien los agentes de la AFI apodaban ‘Croata’”, escribió la fiscal.

La información de las fechas que detalló la fiscal Incardona aporta una noción para entender por qué desde la AFI ordenaron seguir a un periodista de esta revista. El día elegido fue el 15 de julio de 2018, esa tarde yo iba a ir a jugar un partido de básquet con amigos. En los documentos “se adjuntó un listado con los nombres de los jugadores del equipo y el fixture del torneo. Ambos imputados (los ex agentes Emiliano Matta y Leandro Araque) asistieron al partido y durante su desarrollo obtuvieron el material que formaría parte de un informe titulado ‘Croata deportista’ y filmaron una fracción del evento”, escribió la fiscal. Pero ¿por qué me siguieron? ¿Qué estaba pasando? Diez días antes, en NOTICIAS habíamos publicado una investigación sobre el nuevo director de Contrainteligencia Martín Coste, al que habíamos nombrado como Señor MC. La nota se tituló “El nuevo Stiuso” y se relataba la trastienda de los cambios en la AFI.

Por aquel artículo, los directores de la AFI me denunciaron. A la luz de los hechos, está claro que también iniciaron una investigación personal para intentar descubrir las fuentes de aquella nota. La pesquisa los llevó, diez días después, a un partido de básquet en Flores. Tal vez, semejante demora se explique en la falta de recursos con los que contaba el equipo de espionaje. Un grupo de agentes se quejaba por esto. “La real verdad es que no se pueden hacer estos trabajos sin auto. Es mucho el riesgo, no para nosotros, sino para el equipo en total. Caminando, esto no se puede hacer”, le dijo un espía al agente Emiliano Matta.

Este ejemplo de espionaje deja un aprendizaje: la ilegalidad y la precarización son una pésima combinación.