La estrategia de la oposición frente a un albertismo que busca probar gestión

Después de 12 años, se volvió a realizar un censo en Argentina. El último había sido el 27 de octubre del 2010, fecha recordada porque esa mañana se conoció el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Pero, ¿cuáles fueron las tendencias alrededor del Censo 2022? ¿Qué dijeron los políticos?

A las 8:45, el presidente Alberto Fernández tuiteó: “Hoy realizaremos en todo el país el @Censo2022. Censistas estarán visitando a las argentinas y los argentinos para poder conocer nuestro presente. Es crucial que participemos todas y todos. El #CensoNacional nos permite pensar cómo podemos construir un mejor futuro”. Con este tuit, comenzó la puja por las tendencias en Twitter.

#CensoNacional2022 se convirtió rápidamente en trending topic y estuvo dentro del podio de lo más conversado en la red social del pajarito durante todo el miércoles. En total, se contabilizaron más de 27.500 tuits bajo ese término que fue superado por “Censista” que sumó más de 112.000 publicaciones. A lo largo del día, “Néstor” también fue subiendo posiciones llegando al puesto número 12 de lo más conversado en Twitter con casi 21.000 tuits.

Ya sobre el final de la jornada, #NoMeCensaron fue la nueva tendencia cosechando más de 7.000 tuits. Algunos de los políticos que se manifestaron por no haber sido censados fueron, por ejemplo, Martín Tetaz: “Estimado @MarcoLavagna siendo las 18:00 no se ha presentado ningún censista en nuestro edificio (plena Comuna 14). Como debemos proceder? Sacamos turno para otro día?” o Federico Pinedo: “No funcionó mi censo digital ni me censaron presencialmente. Digo para que Marco Lavagna sume siete habitantes más a la cuenta general”.

Cristian Ritondo, aprovechó también el momento para preguntarle a sus seguidores si no habían sido censados: “Leí muchos mensajes de gente que no fue censada. Contame en los comentarios si te pasó o si conoces a alguien que le pasó y dónde fue”. Mientras que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó su emoción por haber sido censado: “¡Ya nos censaron! No se olviden de esperar al censista en sus viviendas. Colaboremos con el trabajo de las y los trabajadores en este día tan importante para reconocernos”.

Luego de 12 horas de su primer tuit, el presidente volvió a tuitear: “Recorrí el centro de monitoreo del @Censo2022 en un día ejemplar para la Argentina. Gracias a cada persona que abrió sus puertas y al esfuerzo de cada censista, @INDECArgentina pudo tomar una foto de nuestro país, fundamental para un futuro que abrace a todo el pueblo argentino”.

¿Y qué dijo Cristina Fernández de Kirchner? Nada. La Vicepresidenta no hizo alusión ni al censo ni a los 12 años que se cumplieron del fallecimiento de Néstor Kirchner. Algunos políticos que sí se expresaron en ese sentido fueron: Wado de Pedro, Mayra Mendoza, Andrés Larroque y hasta el propio Alberto Fernández (“El último censo también fue el día en el que perdimos a Néstor Kirchner, un día de mucha tristeza que quedará siempre en mi memoria”).

Algunas perlitas que también dejó el censo: la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de la Coalición Cívica, Mónica Frade, hizo una denuncia en Twitter: “Nuevo FRAUDE en Formosa. Miren atentamente lo que utiliza el censista: un lápiz. Resulta que, al parecer, es la directiva del Sr Feudal Insfrán. Seguro que arrojará todos con vivienda, pisos ceramicos, agua corriente.... DENUNCIEN”. Lo cierto es que el INDEC exigía explícitamente a los censistas que completaran el formulario con un lápiz especial para que luego sea leído por un escáner para agilizar el procesamiento de los datos en las planillas. La Diputada hasta el momento no borró su publicación.

Otro que se manifestó fue José Luis Espert, quien tuiteó: “Un censo no puede ser una cárcel” acompañado de un video en el que hace un fuerte descargo. ¿Y Mauricio Macri? ¡También tuiteó! “Hoy pienso en Jorge Todesca y todo lo que hizo para sanear el INDEC y devolver al instituto su integridad y su credibilidad. Este censo no hubiera sido posible sin su trabajo. Lo recordamos”. Como siempre pasa, todo queda registrado en Twitter y el censo 2022 no fue la excepción.