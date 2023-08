La insólita idea de Samid de hacer de nuevo las PASO: “arrancamos de cero”

“La ansiedad que tengo. Es que me preparé toda la vida para esto”, decía Alberto Samid el domingo 13 en el que se llevaron a cabo las PASO. El empresario de la carne se presentó como precandidato a intendente de La Matanza por el espacio de Guillermo Moreno, pero obtuvo una durísima derrota. Apenas sacó 6092 votos (0,97%), menos del 1,5%, que le hubiese permitido participar de las generales de octubre.

Por eso, desde afuera de las elecciones, tuvo una insólita idea. “¿Por qué entonces no arrancamos de cero?”, escribió en su cuenta de Twitter intentando que el cronograma electoral se reinicie.

“Si Massa no llega, si Bullrich se cae a pedazos y si a Milei no le da. ¿Por qué entonces no arrancamos de cero?”, dijo. Y luego explicó: “En dos semanas cierre de listas, en un mes las paso y las generales en octubre como están previstas”.

El proyecto Samid, que tuvo una gran cantidad de críticas y bromas en las respuestas, se lanzó en medio de una fuerte crisis económica. Tras la devaluación planteada por el Gobierno, el dólar blue no encuentra techo y los precios se disparan. Al río revuelto, Samid le quiso sacar una ventaja. Pero no encontró ni un poquito de consenso.