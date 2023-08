La revelación Milei

El resultado es un mazazo para el Gobierno y también para Juntos por el Cambio. Con el 92 por ciento de las mesas escrutadas, Javier Milei, la gran sorpresa de estas PASO, obtenía el 30,28% de los votos y relegaba a sus competidores. Detrás del libertario, Sergio Massa resultó el candidato más votado con 21,30%, aunque en la sumatoria por fuerzas políticas no pudo pasar del tercer lugar sumando el 5,78% de su contendiente en la interna de Unión por la Patria, Juan Grabois, en lo que representa la peor elección histórica del peronismo. Mientras que, en la pulseada dentro de JxC, Patricia Bullrich le sacó una cómoda ventaja a Horacio Rodríguez Larreta: 17,01% a 11,24%.

Entre los grandes derrotados de este domingo figuran las encuestas. Ninguna pudo prever la sorprendente performance de Milei, quien en los números previos aparecía estancado mientras crecían las denuncias por supuesta venta de lugares en sus listas. Los analistas especulan que pudo haberse beneficiado con el “cisne negro” de los episodios de inseguridad ocurridos en los días previos al comicio, empezando por el crimen de Morena Domínguez, la nena asesinada por motochorros en Lanús. En el búnker de La Libertad Avanza, pura euforia, la lectura era otra. “Hay un voto que siempre tuvimos pero que los encuestadores, que trabajan para la el sistema, no registran”, analizó un influyente operador del libertario. El candidato sensación festejó con una frase repetida: “Daremos fin al kirchnerismo y a la casta política parasitaria y chorra”.

En JxC las elecciones dejaron un sabor agridulce. Ni siquiera sumando los sufragios de sus dos precandidatos pudieron superar a Milei. Después de meses de duro enfrentamiento, Bullrich y Larreta llegaron a las PASO con gestos de distensión y esperaron los resultados en el mismo búnker. Pero la ganadora de la interna no se privó de criticar a su rival en la previa por los desperfectos demostrados por el voto electrónico en territorio porteño. Su triunfo, con el apoyo público de Mauricio Macri, consolida la tendencia del voto extremo. Así como Milei ganó con su discurso antipolítica, ella se impuso en la discusión interna entre “halcones” y “palomas”. Larreta, quien hace cuatro años que venía perfilándose como el presidenciable con más chances, en la recta final no logró hacer pie contra una contrincante que, con una campaña más vehemente y austera, lo dejó sin nada.

Antes de los primeros cómputos oficiales, la ex ministra de Seguridad informó, al llegar al búnker de Parque Norte, que el jefe del Gobierno porteño le había levantado la mano: “Horacio me llamó y me felicitó”. El desafío ahora es que los votos del alcalde se trasladen sin fugas hacia Bullrich para las elecciones de octubre.

En el Gobierno, el resultado impactó. Massa había llegado al domingo con la expectativa de ser el candidato más votado. Pero el factor inseguridad y la trepada del dólar blue por encima de los 600 pesos en los últimos días le complicaron el panorama al ministro de Economía. Una de sus grandes preocupaciones era cómo reaccionarían los mercados al lunes siguiente en caso de una mala elección del oficialismo. El dato de que el tigrense haya salido segundo como candidato a nivel individual, algo que sus voceros resaltaban con satisfacción impostada al cierre de la elección, no alcanza a desterrar esos fantasmas. Incluso en su pago chico, el municipio de Tigre, su esposa Malena Galmarini -que iba por la intendencia- fue superada por su competidor Julio Zamora.

Al búnker del ministro-candidato no fueron ni Cristina Kirchner ni Alberto Fernández. La derrota es toda suya. De cara a lo que viene, la idea es confrontar con Milei, al que en el Gobierno reconocen como nuevo jefe de la oposición.

En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof se impuso sin problemas con el 36,79% de los votos y espera repetir el triunfo en octubre para asegurarle ese bastión al cristinismo, sobre todo si la oposición, en cualquiera de sus dos variantes, llega al poder. Detrás del preferido de CFK se ubicaron los candidatos de Milei y JxC. La interna de Juntos la ganó Néstor Grindetti -el elegido de Bullrich-, que superó al candidato de Larreta, Diego Santilli: 16,35% contra 15,92%. Carolina Píparo, la postulante de La Libertad Avanza, los aventajó a ambos a nivel individual con 24,01%.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires ganó Jorge Macri, el primo del ex presidente, en una ajustada interna contra el radical Martín Lousteau, que tenía el guiño de Larreta. El triunfo fue por 28,71% contra 27,1%, relegando al tercer puesto al peronista Leandro Santoro, que obtuvo 22,17%. Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, figuró cuarto con 12,95. La victoria del primo Jorge, que dio el salto de la intendencia de Vicente Lopez a la Capital, es otro poroto que se anotó el Macri más famoso en la sorda pelea que mantuvo con Larreta desde que este empezó a discutirle el liderazgho dentro del espacio. El ex presidente no pudo ser candidato, pero igualmente terminó influyendo. Cerca de Bullrich sostienen que a ella incluso le acercó financistas para su campaña.

En el resto del país, la ola Milei también arrasó. Se impuso en Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Mendoza, Salta, La Rioja, San Juan, San Luis, Misiones, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego y hasta Santa Cruz, el terruño kirchnerista.

Por último hay que subrayar una estadística que inquieta a 40 años de haber recuperado la democracia: solo votó el 68,7 por ciento del padrón, el número más bajo que se haya registrado en una primaria presidencial desde que se instauraron las PASO en el 2011. Es cierto que en las primarias del 2021 la participación fue incluso un punto menor, pero se trataba de una elección legislativa y aún había restricciones por la pandemia. Es en este contexto de apatía y rechazo por la política que debe leerse la contundente irrupción de un candidato antisistema como Milei.

La primera foto del 13 de agosto lo deja en una situación que parece inmejorable, mientras Bullrich y Massa buscan acortar distancias de cara a las generales del 22 de octubre. Solo tienen diez semanas.