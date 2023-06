Cuando Silvina Soria se sumó a La Libertad Avanza fue noticia nacional. Tenía sentido: su propia biografía llamaba la atención. Había sido piquetera durante el estallido social del 2001, y luego se hizo famosa en las redes por su modelaje de contenido erótico y la venta de ese material que hace en plataformas como OnlyFans. A principios de este año se confirmó que sería una de las caras conocidas del espacio libertario en Avellaneda, pero fue una aventura que terminó mal. “Pedían 60 mil dólares para ser candidato a intendente, es todo oscuro, muy trucho”, denuncia ahora Soria, en diálogo con NOTICIAS.

La militante dice que se fue del espacio por estos manejos espurios, y porque cuando empezó a alzar la voz le empezaron a llegar amenazas anónimas. Es un modus operandi que se repite en La Libertad Avanza a lo largo y a lo ancho del país: las candidaturas más importantes están a la venta, mientas que a los militantes de a pie se los va corriendo. En el caso de Soria, cuenta que ella fue testiga presencial cuando en una reunión a principios de año, los armadores de Avellaneda, Arnaldo Díaz, Carlos Curestis y Miriam Niveyro -designados por Sebastián Pareja, el que maneja los hilos en todo Buenos Aires en nombre de Milei-, contaron como se iban a armar las listas en las elecciones. “Para ser intendente pidieron 60 mil dólares, y para ser concejales o consejeros escolares también pedían plata en dólares”, cuenta ahora la dirigente.

Según el relato de Soria, ella manifestó su desagrado con esa manera de proceder desde el minuto cero. “Yo pensaba que se iba a ordenar en base al conocimiento, a la militancia, a la meritocracia, pero no. Acá es todo por plata”, dice, y señala que nunca hubo una estrategia de campaña clara, ni intención de hacerla. Desde ese momento en adelante, le empezarían a llegar amenazas anónimas para que incitarla a que dejara de participar en los eventos públicos de LLA en Avellaneda. “Estoy segura que fueron ellos, los armadores”.

Las denuncias de Soria no se quedan ahí. Dice también que los locales en los que hacían las reuniones se los “prestaba” un ex dirigente del PRO, y ahora cercano al peronismo, Rubén Alice, un hombre que en el 2014 asesinó a su propia madre en un confuso episodio y que ahora cuenta con denuncias por violencia de género. También revela que en un momento los armadores de Avellaneda le encargaron que “vaya a pedir plata” a empresarios y militantes, y que para eso le dieron los datos de una fundación, “Deportes Electrónicos”, que según su denuncia servía para lavar el dinero. “Es todo raro. ¿Si la plata es para la campaña por qué no lo hacemos de manera oficial, a través del Banco Nación?”, se pregunta.

Silvina Soria: Me fui del espacio por estas cosas, porque uno quiere caminar por la calle tranquila, y así no se hace política. Todo muy bien con Milei -y también con Ramiro Marra, que es un caballero-, pero no podés ser candidato a presidente si en el cornubano no podés poner candidatos buenos o creíbles, gente común, laburante. Para ser presidente necesitás una estructura para ganar votos, y Milei no hizo buenas elecciones en las provincias porque se equivocó con los armadores que eligió.

Noticias: ¿Todo estaba bajo las órdenes de Pareja?

Soria: Le mandé mensajes para avisarle de todas estas cosas y nunca me contestó. Raro. En Avellaneda hay maltratos, de parte del referente y de su séquito, y está todo avalado por Pareja. Pusieron candidatos pagos, se vendieron los cargos, y así le está yendo a Milei, no ganó en ninguna elección.

Noticias: ¿Cuánta culpa tiene Milei?

Soria: Lo seguí hasta donde pude, pero no vi pero de su parte que me hayan cuidado. Y eso que yo me comunicaba con Lilia Lemoine (ndR: la maquilladora y asistente de Milei) para contarle todo esto. Es una desilusión. Hice todo lo que pude, pero me decepcionó, esto una cascara vacía.