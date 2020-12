La reacción de Alberto Fernández al enterarse por NOTICIAS que tiene una media hermana que no conocía

Alberto Fernández: Pero no puede ser. ¿Ella es más grande que yo entonces?

Alberto Fernández parece francamente sorprendido. Dice que no tiene idea, que el hombre que le dio la vida y de quien heredó el nombre y el apellido es poco más que un mal recuerdo, y que nunca jamás había escuchado algo semejante a lo que NOTICIAS le estaba contando en la noche del domingo 27.

Alberto saca cálculos, dibuja teorías en voz alta –“¿será por eso que se peleó tan fuerte con mamá?”– y vuelve a su infancia. Piensa, pero no encuentra respuestas. Y cuando llega a un punto muerto en su búsqueda autobiográfica se terminan de intercambiar los roles: es Fernández quien le pregunta a este medio sobre la identidad de su recién descubierta media hermana, y sobre la verdadera historia de su padre biológico, el mismo que lo abandonó a los cuatro años y de quien desde entonces no supo nada más. Ni siquiera conocía, hasta que se dio esta conversación, la fecha en la que Alberto Oscar Pío Fernández, el hombre que lo dejó, había muerto.

Marta Sara: la primer hija de Alberto Oscar Pío Fernández

Lo que sorprendió a Fernández es la aparición de Marta Sara Fernández, la primer hija que tuvo su padre, siete años antes de que nazca él. También en la edición de la revista esta la historia completa del papá biológico del mandatario. Es que siempre que el Presidente habla de "papá" hace referencia a quien lo crió, el juez Carlos Pelagio Galíndez, que formó pareja con su madre, Celia Pérez, cuando él tenía siete años.

Marta Sara, la hija de su padre biológico, está por cumplir 70 años. Trabajó gran parte de su vida en una distribuidora de diarios y revistas muy respetada en el mundo de las revistas culturales y recién se enteró en abril de su verdadera identidad. Ella está convencida de que los días más felices fueron, son y serán peronistas. Y, sobre todo, kirchneristas. “¿Se puede sentir tanta desolación?”, se preguntaba la media hermana en la tarde del 27 de octubre del 2010. “Esto es increíble, quiero que alguien me saque de esta pesadilla. No, no es cierto, Néstor estará siempre, la semilla está plantada, mis hijos seguirán regándola”, dijo en sus redes sobre la muerte del ex presidente, convencida de que sus dos vástagos –el mayor un productor de contenidos teatrales que ya empieza a hacer carrera en aquellos pagos– continuarían el legado K.

“Bueno, esto que me contás me gusta”, dijo Alberto Fernández con una sonrisa, cuando NOTICIAS le relató las posiciones políticas de su media hermana.

Todavía no se conocieron, aunque no es algo que esté en los planes del Presidente. “No quiero herir a nadie, pero sería como juntarme con un desconocido”, aseguró.

*Esta es la segunda nota de una serie sobre la familia desconocida de Alberto Fernández.