En los años noventa, la política exterior argentina quedó marcada por una frase que todavía hoy resulta incómoda: las “relaciones carnales” con Estados Unidos. El entonces canciller Guido Di Tella la lanzó para sintetizar la alineación total del gobierno de Carlos Menem con Washington, en un contexto de posguerra fría y búsqueda de legitimidad internacional.

La expresión, más cercana a la provocación mediática que al lenguaje diplomático, generó estupor dentro y fuera del país. Consciente del error, Di Tella luego intentó matizarla, explicando que se refería a un vínculo estrecho y privilegiado con la potencia del Norte, pero la huella quedó grabada en la memoria colectiva como símbolo de subordinación.

Tres décadas después, Javier Milei revive ese fantasma con un lenguaje y una dependencia distintos, pero de fondo similares. El apoyo político y financiero prometido por Donald Trump aparece como tabla de salvación para una gestión golpeada por la recesión, la inflación persistente y las tensiones internas en su propio espacio.

Como en los noventa, el recurso al “auxilio” estadounidense refleja más debilidad doméstica que fortaleza diplomática. Y también como entonces, el costo político se mide en términos de autonomía: cuanto mayor es la necesidad de dólares y respaldo internacional, más se reduce la capacidad de negociar de igual a igual.

por R.N.