Laura Alonso volvió del exterior y está aislada por el coronavirus

Laura Alonso está en aislamiento en su casa de Buenos Aires tras haber regresado al país después de visitar Estados Unidos, Canadá y Honduras. "Back to my hometown", anunció el pasado lunes 9 de marzo, cuando ingresó por el aeropuerto internacional de Ezeiza y se quejó de los controles sanitarios para detectar el coronavirus.

"La declaración jurada de Ginés me la llevo para enmarcar. Nadie la reclamó en Ezeiza", cuestionó la ex titular de la Oficina Anticorrupción y dirigente del PRO apenas llegada a la Argentina. Pese a las críticas, Alonso cumple ahora con el aislamiento obligatorio de 14 días que ordenó el Gobierno nacional para aquellas personas que lleguen provenientes de los países afectados por el Covid-19. Entre esos países está Estados Unidos.

En diálogo con NOTICIAS, la ex funcionaria macrista contó que no tiene síntomas del virus, como tos, fiebre o dolor de garganta, y confirmó que permanecerá en su domicilio hasta cumplir los 14 días de aislamiento. "Estoy perfecta. Me manejo con Skype, Whatsapp y llamados", dijo sobre las herramientas de comunicación que le permiten mantener contacto con otras personas. Sobre el abastecimiento en su hogar, sostuvo que tiene en su casa "lo suficiente" para alimentarse durante los días de encierro.

Alonso viajó a Estados Unidos a mediados de febrero para participar de una conferencia en la Universidad de Stanford. Días después, visitó Toronto, en Canadá, y más tarde estuvo en Honduras. Aunque esos últimos dos países no figuran en la lista de afectados por el coronavirus, la cuarentena es obligatoria para la ex funcionaria por haber pasado por Estados Unidos.

Además de EE.UU., la indicación rige para quienes lleguen al país desde Europa, China, Irán, Corea del Sur y Japón. Además, se suspendieron los vuelos provenientes de esos destinos por 30, aunque se ayudará a aquellos argentinos varados en distintos países a regresar a la Argentina.

por R.N.