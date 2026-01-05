Libra y Andis, la doble pesadilla judicial de Karina Milei

Mientras que acumula cada vez más poder dentro del Gobierno, la secretaria general va enfrentándose a un panorama judicial cada vez más complejo por su implicancia en dos causas importantes: el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el caso de la criptomoneda $Libra, promocionada por el mandatario y que derivó en una presunta estafa millonaria.

En la causa Andis, iniciada luego de la filtración de audios atribuidos al ex director Diego Spagnuolo –amigo y ex abogado personal de Milei–, se investiga una supuesta red de corrupción con sobreprecios en compras de medicamentos para personas con discapacidad.

Según el fiscal Franco Picardi, en un dictamen de 276 páginas conocido tras levantarse el secreto de sumario en noviembre, operó "una enorme trama de corrupción" desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, con pagos indebidos a funcionarios. Los audios mencionan explícitamente un "3%" de retornos que iría a "KM", junto a referencias a "Lule" Menem. Spagnuolo fue citado a indagatoria, y el Gobierno lo califica de "mitómano" y desvincula a Karina, que no está formalmente imputada,

En el caso $Libra la Justicia avanza sobre la promoción que Milei hizo el 14 de febrero de esa memecoin que se desplomó horas después, causando pérdidas a miles de personas. Denunciada por asociación ilícita, estafa y manipulación de mercado, la causa –a cargo del juez Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano– unificó expedientes que incluyen acusaciones de cohecho contra Karina por supuestamente cobrar por reuniones presidenciales.

Una comisión del Congreso citó a Karina (que no concurrió), y hasta un tribunal de Nueva York deslizó que fondos podrían ser de los Milei. Ambas causas marcaron el 2025.