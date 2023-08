Los candidatos famosos de las listas de las PASO

Al escritor y psicoanalista Federico Andahazi no podía irle mejor en su actividad. Best seller consagrado, sus libros fueron traducidos a más de treinta idiomas y su agenda estaba completa entre el trabajo y los viajes por el mundo para presentar su obra. Sin embargo, sintió la necesidad de hacer un quiebre: primero como columnista en programas políticos y, finalmente, en este 2023, como precandidato al Parlasur en la lista de Patricia Bullrich.

“En este momento en el que Argentina está en una etapa de disolución, al borde del abismo, los intelectuales y los artistas en general tienen una voz y yo creo que se deben hacer escuchar”, le dice a NOTICIAS Andahazi. Este domingo, son muchos los que se lanzan a la aventura de las urnas. Por ejemplo, en la lista de Bullrich en la que está el escritor también figuran el bailarín Maximiliano Guerra, el actor Luis Brandoni y el bajista Emilio Del Guercio.

Pero no sólo Juntos por el Cambio optó por incluir reconocidas personalidades en sus listas. Otros espacios políticos sumaron nombres cuyo nivel de conocimiento los ayuda a la hora de aparecer en una boleta electoral.

Debutantes.

Antes de sus apariciones mediáticas criticando al Gobierno, el cantante El Dipy era sinónimo de fiestas. Figura de la cumbia, el artista decidió darle un vuelco a su carrera y empezó a opinar fuerte sobre la realidad social y económica de Argentina. En el 2021 fue tentado para acompañar a Juntos por el Cambio, pero no fue hasta el cierre de listas de este año que se decidió a participar activamente en política.

Según reveló en el primer video que hizo contando que sería candidato a intendente de La Matanza por el espacio de Javier Milei, fue el crimen de un kiosquero en Ramos Mejía lo que provocó que se decidiera a incursionar en este nuevo mundo. “Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto pero bueno, ya está”, dijo.

No fue el único artista que incursionó en política este año. En Santa Fe, La Cámpora llevó de candidato a Nicolás Mattioli, el hijo de Leo, un famoso cantante que falleció hace 12 años. El joven artista perdió la interna a manos de otro músico, que ya es senador del departamento La Capital, Marcos Castelló.

En este 2023, en La Libertad Avanza también aparecerá una reconocida influencer y cosplayer que es amiga personal de Milei y forma parte de su lista de diputados: Lilia Lemonie. Pero la irrupción más rutilante en el liberalismo fue la de la periodista Marcela Pagano: había tenido una conflictiva salida de América TV y luego se decidió a participar de política. “Cuando vi la formación que tienen los legisladores, comencé a pensar que sí estaba capacitada”, le dijo a Infobae en una entrevista sobre este nuevo rol que aspira a llevar a cabo.

En el camino quedó Fernando Burlando. El mediático abogado, que había coqueteado con el espacio de Milei y llegó a lanzar su primer spot de campaña, terminó por desistir, envuelto en demasiadas polémicas. Finalmente, se bajó con un mensaje en redes sociales que decía que “no están dadas las condiciones de consenso y armonía” para sostenerse en política. Pero dejó la puerta abierta: “Vamos a prepararnos en estos dos años que vienen”, aseguró.

Juntos.

El espacio que más figuras destacadas de la cultura aglutinó en las listas fue el de Patricia Bullrich. Luis Brandoni encabeza a los representantes al Parlasur por La Fuerza del Cambio. El actor tiene vasta experiencia en política: fue diputado por primera vez en los ’90 y es una punta de lanza para aquellos que se le animan a las urnas por primera vez.

Allí está, por ejemplo, el bailarín Maximiliano Guerra, quien encabeza la lista de diputados de Bullrich. “La política es el arte de poder modificarle la vida a la gente, solucionar problemas y buscar el bienestar de la sociedad”, le respondió el artista a Jorge Fontevecchia cuando le preguntó por el cambio de rol. Y agregó: “Tiene que ver con el arte que hacía en los escenarios, generoso y de una entrega total para que la gente pase un buen momento”.

“Fíjate que antes, como ahora, los intelectuales que ingresan a la política lo hacen inspirados en su mayoría en ideales liberales: desde Sarmiento, Alberdi a Miguel Cané o Lucio Mansilla”, agrega Andahazi. Son muchas las personalidades de la cultura que se someterán a la voluntad popular: el domingo sabrán qué decisión toman los electores.