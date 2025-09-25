Lousteau y López Murphy contra Fargosi por bajarse del debate

El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Alejandro Fargosi, quedó envuelto en una polémica al ser acusado de bajarse del debate entre aspirantes a la Cámara baja. Su decisión generó malestar entre opositores y abrió un nuevo frente de críticas hacia el oficialismo libertario, que busca consolidar su representación en CABA.

El primero en pronunciarse fue Martín Lousteau, quien en X fue contundente: “Me acaban de confirmar que @fargosi se escapó del debate al que su equipo se había comprometido hace una semana. Una pena que no quieran dar la cara para debatir todo lo que el gobierno está haciendo mal. Parece que la casta del gobierno tiene miedo”. Con ese mensaje, el radical porteño no solo cuestionó la ausencia, sino que buscó instalar la idea de que La Libertad Avanza reproduce las prácticas que critica, refugiándose en la negativa a confrontar ideas.

En tono irónico pero no menos crítico, Ricardo López Murphy también reaccionó: “¿Es real que el señor Alejandro Fargosi se bajó del debate de candidatos? Sería una lástima…”. El economista y actual diputado liberal lamentó que la discusión pública se vea empobrecida por la ausencia del principal candidato oficialista, planteando que los votantes merecen escuchar directamente a quienes aspiran a representarlos.

Desde el equipo de Fargosi intentaron relativizar el impacto, alegando problemas de agenda y diferencias con el formato propuesto por los organizadores, que —según señalaron— no permitía un intercambio justo sobre los ejes de campaña: seguridad, reforma judicial y reducción de impuestos. También remarcaron que el candidato está “todos los días en la calle, escuchando a los vecinos”.

Sin embargo, el episodio excede las justificaciones técnicas. En la Ciudad de Buenos Aires, donde los debates son percibidos como una instancia clave de legitimación democrática, la ausencia de Fargosi puede erosionar la imagen de un espacio que había hecho del enfrentamiento directo contra la “casta” su bandera. La oposición aprovechó la oportunidad para darle la vuelta al discurso libertario: ahora acusan al oficialismo de rehuir el cara a cara.

por R.N.