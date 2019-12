Luis D'Elía: "En el 2020 voy a tratar de ser feliz"

Desde el penal de Ezeiza, el dirigente del partido MILES, Luis D´Elía conversó con NOTICIAS sobre su concepción del peronismo, y opinó sobre su regreso, de la cárcel, y también habló de su relación con el presidente electo Alberto Fernández. “Me hace acordar mucho a Monseñor Romero, que era un hombre conservador y de derecha y terminó siendo el mártir de los pobres en América Latina”, dijo.

Noticias: ¿Por qué el peronismo vuelve ?

Luis D'Elía: Porque ha tenido la capacidad de interpelar los intereses de los sectores populares en distintos momentos de la historia, salvo la década de los 90, que fue una enorme contradicción. El resto, tanto con Perón y Evita, como con Néstor y Cristina, han sido distintos momentos de la historia donde han sido interpretada las grandes mayorías populares.

Noticias: ¿En este momento también?

D'Elía: Sí. A ver, a Cristina le tiraron con el oligopolio Clarín, con prácticamente toda la prensa argentina, con el call center, con la big data, Cambridge Analytica, consultoras, encuestadoras. Le tiraron con un arsenal increíble de tecnología de última generación, tratando de instalar fake news. Y la verdad es que les fue mal, les ganamos las elecciones. Evidentemente hay una repolitización de la sociedad argentina.

Noticias: ¿Cree que Macri y su gobierno deberá responder ante la Justicia en el futuro?

D'Elía: Nos endeudaron y fugaron 177 mil millones de dólares, algo que van a tener que explicar en la Justicia. Eso y muchas otras cosas más, como la devaluación o la dolarización de las tarifas a favor de sus amiguitos. Me parece que, como dijo el propio Alberto en el debate, van a tener que explicarle a la Justicia muchas cosas.

Noticias: ¿Cómo está su relación con el Frente de Todos?

D'Elía: Nosotros somos parte. El Partido Miles firmó el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires y nos hemos integrado en todos los lugares donde pudimos, y hay provincias donde se ha ganado, como Tierra del Fuego.

Noticias: En una nota anterior al cierre de listas, usted aseguraba que el Frente de Todos había dejado afuera a Miles.

D'Elía: No, yo nunca dije eso.

Noticias: ¿Con Alberto Fernández cuál es su relación?

D'Elía: Es un hombre que viene de la centro derecha, tiene una mirada superestructural de la política, pero es una buena persona y un tipo sensible. Ha sentido un fuerte abrazo popular. Alberto me hace acordar mucho a Monseñor Romero. Oscar Adulfo Romero era un hombre conservador y de derecha, y terminó siendo el mártir de los pobres en América Latina. A Alberto lo veo en un proceso de conversión política y anímica muy profunda, porque el abrazo que le va dando el pueblo lo va modificando. Me gustan muchas cosas que está haciendo públicamente. Yo pensé que la fórmula iba a ser al revés, que iba a ser Cristina-Alberto, y trabajé para eso el año pasado. Hice un acto con Alberto en el Hotel Bauen. ¿Quién hacía un acto con Alberto Fernández el año pasado? Lo hice con él, con Gustavo López, con Kreyness (Jorge Alberto) del Partido Comunista y Jorge Rivas, de los socialistas. Fue un acto muy lindo. Después nos volvimos a encontrar en la SADE, alguna vez fui a charlar a su casa en Puerto Madero, me encontré por primera vez en la casa de quien fuera el secretario general del PJ, el doctor Carlos Montero, y estuvimos seis horas charlando. Me parece que Cristina apuntó bien.

Noticias: ¿Cómo está de salud?

D'Elía: Y, yo tengo tres bypass, un infarto en la base del corazón, soy insulino dependiente. A muchos, por muchas menos razones que yo, le dan la domiciliaria.

Noticias: ¿En qué lo modificó la cárcel?

D'Elía: Uno acá puede escuchar al pueblo más de cerca, ser más receptivo, tratar de entender un poco más los dolores populares. En las cárceles de Argentina están solo los pobres, los trabajadores y los perejiles. Hay mucha gente que ha sido víctima de los shows de Bullrich, de Macri, de Vidal, de Ritondo. La superpoblación carcelaria ha sido una política equivocada del gobierno de Cambiemos.

Noticias: ¿Qué cree que hay que hacer con las negociaciones con el FMI?

D'Elía: El kirchnerismo desarrolló una estrategia en tiempos de Néstor, pero quiero ser muy cauto, y no interferir en los planes que tenga Alberto.

Noticias: ¿Cuál es su deseo para la Argentina del 2020 y para su vida?

D'Elía: Que la Argentina vuelva a retomar la senda de la equidad, de desarrollo, de la industrialización, de la justicia social y de la paz. Y para mí, tratar de ser feliz.



(Alumna de segundo año de la Escuela de Comunicación de Perfil)

por Adriana Vanoli