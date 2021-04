Luis Juez: "Nicolás Trotta debería renunciar por vergüenza"

“Después de este descrédito, Nicolás Trotta debería renunciar”, señaló la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, apuntando contra el ministro de Edicación nacional, quien hasta el día de ayer aseguraba que la presencialidad en las escuelas era segura, y que los protocolos minimizaban los contagios, descartando el cierre que finalmente fue anunciado por el presidente poco antes de las 21hs en un mensaje grabado.

"Debería renunciar por vergüenza, nos puso a trabajar a todos, lo tuvimos que convencer a este inútil, y cuando lo convencimos no pudo bancarlo", se sumó enojado el diputado cordobés, Luis Juez, reclamando también la dimisión de Nicolás Trotta. "Este gobierno ni siquiera dialoga con sus ministros, no es un problema de la oposición y el oficialismo, el presidente está aislado y no solo por el problema del Covid. Este es un gobierno necio que ahora quiere imponer la autoridad por la fuerza. Pero la autoridad se construye. El presidente se comió su autoridad en un año y lo único que sabe es echarnos la culpa", siguió Juez.

Algunas voces claves en Casa Rosada señalaban ayer por la noche que el golpe fue acusado por el ministro de Educación, que fue desacreditado por el presidente y quedó en offside. Los rumores señalaban incluso que el ministro habría puesto su renuncia a disposición. Pero esas versiones fueron descartadas en la mañana del jueves.

El presidente salió a aclarar que había tomado la decisión en soledad, que Trotta había insistido con mantener la presencialidad. "La medida del cierre de las escuelas la tome yo, no la consensué", sentenció Alberto Fernández en la mañana de este jueves en una entrevista que brindó a Radio 10.

"Lo que permite que la escuela siga siendo un lugar de bajo riesgo son los protocolos estrictos que hemos aprobado federalmente. Confiamos en la fiscalización de cada una de las jurisdicciones", había escrito el ministro en su cuenta de Twitter ayer, apenas unas horas antes del anuncio del presidente.

"La escuela es central para poder transitar este momento de dificultad. La discusión no es presencialidad sí o no; las restricciones no pueden empezar por la escuela cuando la evidencia demuestra que son espacios seguros y necesarios para acompañar a nuestros niños", sumó el ministro entonces, en otro tuit.

"¿Qué pasó? ¿Cómo cambió de opinión tan rápido? Diez horas pasaron de esto y ahora los chicos no tienen clases. La improvisación constante de este gobierno es la razón por la cual hoy estamos como estamos. La educación no se negocia, las escuelas tienen que estar abiertas", lo cruzó Cristian Ritondo en la misma red social.

"El ministro de Educación insistía con seguir las clases presenciales. Pero hay que ir a las escuelas y ver en las salidas cómo se agolpan las madres. Cómo los chicos juegan a cambiarse los barbijos", explicó el presidente en entrevista radial, negando los mediciones: "Sobre el total de estudiantes matriculados 2021 (los contagiados de Covid) representan un 0.12 % y un 0,79 % del cuerpo de directivos, docentes y auxiliares", había explicado Nicolás Trotta.