Luis Petri: “El kirchnerismo quiere avanzar sobre la libertad de expresión”

“Acá estamos acompañando esta impresionante marcha en defensa de la República, para que el gobierno recoja el guante y rectifique el rumbo”, arranca Luis Petri, diputado nacional por Juntos por el Cambio. De fondo se escuchan los bocinazos. “Estoy a tres cuadras del Obelisco. Nosotros no estamos convocando, nos estamos sumando, peleando. La marcha es espontánea de la ciudadanía, en varios lugares del país contra las políticas del gobierno”, sigue Petri.

“La consigna más importante claramente es por los embates a la Justicia. El gobierno ha concentrado todas sus políticas en avanzar contra el Poder Judicial, con la reforma judicial, corriendo a jueces y fiscales que investigaron al kirchnerismo, y el proyecto de ampliación de la Corte y la Comisión Beraldi. Los ataques a la justicia son constantes y permanentes, y es lo que principalmente ha movilizado a la gente”, marca el diputado radical.

“Además de los problemas sanitarios vienen los económicos. Hay desaciertos en la política económica. Llevamos 200 días de cuarentena y los resultados no son buenos. En el balance estamos sextos en el ranking mundial de contagiados y doce en el ranking de muertos. Esto habla a las claras de que la política sanitaria del gobierno ha sido defectuosa”, agrega Petri.

“Todavía no dejamos de caer, y la pobreza no para de crecer. Son malos los pronósticos, y esto tiene que ver con la falta de confianza que genera el gobierno, a partir de distintas decisiones. Yo le pediría al gobierno que recapacite, que no se contente con los guiños a los adeptos del proyecto kirchnerista. Una buena parte de la sociedad está pidiendo que cambie el rumbo institucional. En muy pocos meses el gobierno se ha deslegitimado en función de sus propios errores”.

Entre esos “errores”, Petri señala como el más reciente la presentación del NODIO, el Observatorio de la desinformación que depende de la Defensoría del Público. “El NODIO es muy preocupante. Habla de prevenir información maliciosa impartida por los medios de comunicación, y esto huele a censura. Tenemos que ser enfáticos en el rechazo. No es nuevo, el kirchnerismo quiere avanzar sobre la libertad de expresión. Ya había un proyecto para evitar que se dictarán prisiones preventivas si los medios de comunicación afectaban el principio de inocencia, y el proyecto de que los jueces debían notificar presiones de los medios. Hay una obsesión por cercenar la libertad de expresión explícita”, cierra el diputado.