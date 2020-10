Guillermo Moreno: “El 17 de octubre va a poner en tensión al gobierno socialdemócrata de Alberto”

El ex Secretario de Comercio Exterior y ex Agregado Económico en la Embajada de Italia, Guillermo Moreno, dialogó sobre el peronismo en una clase de Historia con los alumnos de periodismo de la Escuela de Comunicación Perfil. Él se define como un "militante de la patria peronista", recordó el significado del 17 de octubre, y con la contundencia que lo caracteriza le recomendó al presidente Alberto Fernández que “cambie para no fracasar”. También le advirtió que “el peronismo está inquieto” por los altos índices de pobreza y desocupación, y se despidió con un comentario: “El Presidente cree que toca bien la guitarra”.

Noticias: Estamos en un nuevo 17 de octubre ¿Cuál es el primer recuerdo que se le viene a la cabeza?

Guillermo Moreno: Ahí tengo una dificultad y es que mi hijo mayor nació un 17 de octubre, entonces lo primero que me viene es ese lunes donde nació él. Después, desde el punto de vista político, naturalmente es una fecha muy grata para nosotros, es una fecha donde se te junta el hecho de la continuidad histórica del peronismo a partir de la lealtad y a su vez el recordar a todos los compañeros que ya no envejecieron con uno porque los mataron, no te olvides que a muchos de los míos los tiraron vivos al mar. Por suerte soy la última generación que tiene estos recuerdos. Empecé a militar a los 14 años, nací en octubre del 55 durante la Fusiladora, y el primer 17 de octubre que recuerdo es en el 73.

Noticias: ¿Qué interpretación hace del 17 de octubre del 45?

Moreno: Me gustaría vincular aquel pasado con este presente y lo que estamos viviendo, porque al igual que en el proceso que acabamos de vivir con la policía bonaerense días atrás, el 17 de octubre es la tensión entre dos principios ordenadores de toda sociedad como la entendemos nosotros: el principio de autoridad y el principio de rebelión. ¿Cuándo rige el principio de autoridad? El principio de autoridad solamente está vigente cuando el que conduce corre la suerte del conducido, si eso es así hay un principio de autoridad… sino no existiría la lealtad como valor. Por ejemplo, si en la policía bonaerense, los jefes también estuvieran mal dormidos, mal comidos, mal vestidos y mal pagos sería difícil que la policía aplique el principio de rebelión sin sus jefes. Y aquel 17 de octubre del 45, de ese principio de rebelión de los pueblos cuando dicen basta surge algo extraordinario que es el peronismo, más allá de su conductor, porque hay que ver si Perón tenía conciencia del surgimiento del peronismo.

Noticias: ¿En este 17 de octubre imagina un peronismo movilizado?

Moreno: Movilizado desde los principios y valores. Hay un resurgir del peronismo, se ve, un resugir que va a ser avasallador y que va a poner en tensión al gobierno socialdemócrata de Alberto Fernández. Por eso preferí encarar esto desde los principios y valores desde la profundidad del peronismo, desde la injusticia que está pasando con un gobierno, que obviamente el pueblo peronista lo votó pero que a esa herencia que recibió la ha profundizado. Hoy hay más desocupación y más pobreza que la heredada, entonces el peronismo empieza a inquietarse.

Noticias: ¿Qué opinión le merece cuando algunos dicen que el peronismo murió el primero de julio de 1974 o como Osvaldo Agosto (ndR: el peronista que robó el sable de San Martín) dice que el peronismo no está en ningún lado?

Moreno: Si el peronismo estuviese muerto no estaríamos haciendo esta charla. Un pensador y filósofo ruso, Aleksandr Dugin, después de que estudió al peronismo cambió algunas de sus ponencias diciendo: “Me sorprende del peronismo que murió su líder hace décadas y sin embargo sigue existiendo, producto de que los articula la doctrina”. Entonces el peronismo no es Perón, el peronismo es la doctrina y la doctrina hoy la podríamos llamar nacionalista de inclusión y no nacionalistas de exclusión, de ahí poco tenemos que ver con las experiencias nacionalistas europeas. Por eso cuando Alberto Fernández dice que tiene una cabeza europea de modo virtuoso yo digo que este muchacho está mirando otro canal, está muy equivocado. Respecto a lo que dijo Agosto coincido está bien, al no estar en ningún lado está en todos, como dijo Perón: “Peronistas somos todos”, salvo las mil familias oligárquicas.

Noticias: El 17 de octubre nace el movimiento peronista que tiene la particularidad de que es tan amplio que a veces agrupa pensamientos muy disímiles. ¿Cómo se explica eso?

Moreno: Depende desde donde plantees la diferencia. Si vos te paras en Europa pensás: ¡Como pueden estar estos muchachos juntos! Lo que pasa es que su análisis es desde las categorías europeas pensando que la historia empezó con los europeos, pero se equivocaron con el liberalismo, con el marxismo, con el neoliberalismo, con la socialdemocracia, con el nacionalismo. Se vienen equivocando y Alberto Fernández dice que tiene una cabeza europea… ¿Por qué no dice que tiene una cabeza africana? ¿Piensa que no va a tener novia si dice eso? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué dice que tiene un perro progresista? ¿Por qué no dice que tiene un perro Zulú?

Noticias: Algunos dicen que en el Gobierno no mencionan mucho a Perón, y de hecho hubo un caso, cuando se trabó un homenaje a José Ignacio Rucci en la Legislatura Bonaerense. ¿Cómo ve eso?

Moreno: Lo del homenaje a Rucci me enojó. Le dije que basta porque están pasando el límite. Este Gobierno tiene un problema muy serio así que ya te doy el final, si no cambia y en el corto plazo, fracasa. No tienen cabeza y lo de Kicillof hablando de un referente es una estupidez, dio lástima. Hoy el peronismo está en ebullición por la manera en que se eligió la fórmula presidencial. El próximo 17 de octubre va a ser importante porque para que cada uno de nosotros recupere el orgullo de pertenecer a una doctrina y eso es lo que vamos a trabajar.

Noticias: ¿Cuál sería una mejor alternativa para Alberto Fernández?

Moreno: Es muy fácil, que se dedique una semana a estudiar la doctrina y empiece a gobernar como peronista. Si él en vez de tener una cabeza social demócrata hace una economía peronista va a ser exitoso. En vez de copiar a Alfonsín debería copiar la década ganada, copiar las decisiones que tomó Kirchner. Es así de fácil pero Alberto Fernández piensa que toca bien la guitarra. El único que sabía decir siempre lo mismo pero de manera distinta era Perón, un fenómeno, era extraordinario.

*Alumnos de segundo año de la Escuela de Comunicación de Perfil.











por Karina Rocca y Gustavo Ruffo*