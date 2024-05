Máximo Kirchner pondrá en juego su liderazgo en el PJ Bonaerense

En un comunicado, dado a conocer en las redes sociales oficiales, el actual titular del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires anunció que se realizaran elecciones internas el 17 de noviembre. “En este sentido y atento a la propuesta realizada por el Consejo Nacional de Partido Justicialista, en cumplimiento de lo resuelto en el consejo partidario, para que se convoque a elecciones nacionales de las autoridades propondré en la próxima reunión del Consejo provincial, que el 17 de noviembre del corriente año se lleve adelante la elección para elegir sus autoridades”, detalló el mensaje firmado por Máximo Kirchner.

En la misma misiva, el hijo de Néstor y Cristina Kirchner destacó: “El PJPBA, que tengo el honor de presidir, representa el 37,32% del padrón total nacional. Por lo tanto, no solo es adecuado, sino operativamente necesario hacer coincidir los actos electorales en una misma jornada, promoviendo la masiva concurrencia a las urnas para elegir que destino debe asumir el partido a nivel nacional o provincial”.

En las últimas líneas del escrito, el fundador de La Cámpora disparó, sin nombrarlo, a las decisiones políticas de Alberto Fernández. “Como siempre, y con la misma convicción con que muchos y muchas peronistas nos opusimos al desastroso acuerdo con el FMI que impactó en la economía, limitó nuestra soberanía, empeoró las condiciones materiales de nuestro pueblo trabajador - entre otras consecuencias - constituyendo la base para la derrota electoral en el 2023, confiamos en que esta convocatoria implicara una enorme demostración de debate y participación del peronismo bonaerense”, concluyó el comunicado oficial.

En el último congreso del PJ, a finales de marzo, dedos acusadores se posaron en la figura de Máximo Kirchner. En la mayoría de los casos sin nombrarlo, dirigentes bonaerenses e intendentes cuestionaron los modos y condicionamientos del líder de La Cámpora en el desarrolló electoral. “Esto es una democracia, no una monarquía. El que quiere un lugar, que se lo gané como me lo gané yo”, protestó Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, en ese momento.

“Acá no hay más lapicera. Porque, en esta elección que pasó, no perdió ni Perón ni Evita, perdió una cúpula de dirigentes cerrada y mezquina que con lapicera y dedo eligieron candidatos sin escuchar a nadie. Así nos va”, destacó Gray ante la atenta mirada de los compañeros de militancia. Por supuesto, en ese encuentro, hubo interlocutores que abogaron a favor del hijo de Cristina Kirchner. “Hay quienes vienen a buscar el aplauso y no reflexionan ni hacen un aporte serio al colectivo. Tienen una mirada individual y egocéntrica”, expresó Mayra Mendoza, titular del municipio de Quilmes.

“La primera tarea que tenemos que hacer es unificar al peronismo. Organizarnos. En este espacio no sobramos ninguno”, dijo ese día Gildo Insfrán. Según varios medios que estuvieron presentes en la disertación, las palabras del gobernador formoseño fueron escuchadas atentamente, pero no todos estuvieron de acuerdo con la apreciación.

por R.N.