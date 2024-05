Paro general: qué dijeron los políticos en redes

A cinco meses del inicio de asumir el gobierno de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabeza este jueves 9 de mayo el segundo paro nacional, con la adhesión de la mayoría de los sindicatos y las dos CTA, que vienen experimentando diversas tensiones por las políticas de ajuste económico implementadas para reducir el déficit.

La masiva convocatoria generada semanas atrás, en el contexto de la Marcha Universitaria Federal, logró unificar a varios sectores y agrupaciones de distinta orientación política contra el ajuste. La enorme participación popular en esa movilización propulsó a la CGT para lanzar esta nueva medida de fuerza. Sin transporte público masivo, ni atención en dependencias estatales, sólo se espera algo de actividad en algunos locales comerciales.

“Millones de argentinos laburantes hoy pierden su día de trabajo, el presentismo, las horas extras, las changas. El kioskero que abre y no va a vender, el abuelo que tiene que ir al médico, pero no puede salir de su casa, la obra que se frena porque algún albañil no tiene cómo llegar, el comercio que levanta sus persianas y abre igual, a pesar de que sabe que es un día en que le va a ir mal”, arremetió Jorge Macri en su cuenta de la red social X.

El jefe de Gobierno porteño, en su mensaje titulado “El esfuerzo de los que laburan no para”, continuó: “Y del otro lado, algunos pocos que festejan, mientras defienden sus privilegios a costa de que el país sea cada vez más pobre. La prepotencia del sindicalismo, después de 4 años de silencio que aturde, ya no representa a los que están haciendo un gran esfuerzo y la pelean a pesar de la difícil situación que vivimos”.

El dirigente del PRO concluyó: “Los profetas de la decadencia solo ponen palos en la rueda. No se sale adelante, parando, bloqueando, extorsionando. Hay un cambio de época en la Argentina: es la resistencia de todos lo que hoy no paramos, porque para nosotros la esperanza de un país mejor está primero. Y eso se logra laburando y con esfuerzo”.

Por supuesto, no solo el primo de Mauricio Macri disparó contra el paro general. Cómo no podía ser de otra manera, el presidente Javier Milei se refirió a la medida. El mandatario mensajeó: “Yo no paro. Viva la libertad, carajo”, adjuntando una imagen editada del libertario sosteniendo una remera con la inscripción “YO NO PARO”. Una foto que el mismo Milei se sacó con el titular de FIFA, Gianni Infantino, en su reciente viaje a Estados Unidos, y que le dio nuevo uso para esta jornada.

Entre los funcionarios del gobierno, Patricia Bullrich tuvo una actividad destacada en cuenta de la red social X. Entre varios tuits, la ministra disparó: “Hoy no paremos. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad no paran porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. Por eso, hoy no paremos”.

Siguiendo la misma línea, el ministro de Economía se refirió a la agenda del día. “Mi solidaridad para con todos los trabajadores que no pueden hoy ir a su trabajo y cobrarán menos a fin de mes, producto de este paro. Siento que el sindicalismo está cada vez más alejado de la realidad. La gente ya abrió los ojos y tiene claro que de este desastre solo se sale con esfuerzo y sacrificio, no malgastando la plata de los contribuyentes o imprimiendo pesos para que cada vez valgan menos. Sigamos confiando, estamos por el buen camino”, expresó Luis Caputo.

Más breve, en cuanto a caracteres, fue el presidente de la Cámara de Diputados. Martín Menem posteó: “No hay un solo país del mundo que haya podido progresar con paros De las situaciones comprometidas se sale trabajando. Mi total solidaridad con quienes quisieron ir a trabajar y no pudieron llegar”.

“Baten todos los récords en tratar de obstaculizar a un gobierno que no cumplió aún 5 meses. Sindicalistas que buscan mantener sus privilegios y sus fortunas y a los que nada les importan los trabajadores. Una historia del sinsentido y además repetida”, señalo Hernán Lombardi.

De la vereda de enfrente, Axel Kicillof llevo a cabo una serie de mensajes explicando las causas de la medida de protesta. El gobernador bonaerense expresó: “Caen la producción, el empleo y los salarios, se aceleran los despidos y Milei pretende erradicar los derechos laborales. Por eso, los trabajadores y trabajadoras van al paro”.

Finalmente, continuando la línea de políticos peronistas que ejercieron el mandato en el gobierno provincial, el secretario de Ambiente, Deportes y Turismo de la gestión libertaria, Daniel Scioli, sostuvo: “Un boomerang contra los propios trabajadores. La industria en marcha, sin palos en la rueda, es fundamental para el saneamiento económico”.