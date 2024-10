Milei cargó contra Marcelo Bonelli y aseguró que el 85% de los medios mienten

“Hay un 15% que dice la verdad; el 85% miente todo el tiempo. Lo que digan me tiene sin cuidado. Que hagan la interpretación que quieran”, destacó Javier Milei en un reportaje televisivo emitido el domingo por la noche. El mandatario libertario se explayó contra la prensa y se refirió en duros términos contra el conductor del ciclo "A dos voces", Marcelo Bonelli.

El presidente acusó de "mentiroso" al periodista por la información que difundió acerca de la salida del exministro de Salud, Mario Russo, a fines de septiembre. En la entrevista de Todo Noticias (TN), Milei recordó las críticas recibidas durante la campaña electoral de 2023 y acusó que hubo complicidad de los diversos medios en su contra.

“Se metieron con mi familia, con mis perros, con todo. Pasó, pero el que se lo bancó fui yo”, comentó el líder libertario. A continuación, disparó contra Bonelli. “Mintió descaradamente sobre el motivo del alejamiento de Mario Russo”, remarcó Milei y explicó: “Por cuestiones personales y de funcionamiento, él decidió renunciar. Es un profesional enorme, honesto, una buena persona, y Bonelli dijo que lo eché por chorro”.



“Le ensució el currículum y la vida a una persona inocente. No solo eso, sino que frente a esta calumnia e injuria, donde ensució vilmente a Russo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le aclaró que eso no era así. No solo se lo aclaró, se lo explicó y se lo dijo, pero al día siguiente en Radio Mitre lo repitió”, marcó el jefe de Estado.

“Cuando Bonelli llamó llorando, como han hecho otros de esta casa también, mintiendo sobre la campaña, dijo que se lo había dicho una ‘alta fuente’. El número uno no, porque el Presidente no le contesta el teléfono. Entonces dijo que se lo había dicho Santiago Caputo. Me resultó raro porque tengo entendido que no habla con él. Lo llamé y le pregunté, y efectivamente no habla con él. Ensució a una persona y generó ruido”, siguió Milei.

Infructuosamente, Franco Mercurialli trato de justificar la labor de su colega, pero Milei insistió: “¿Le parece un error mentir, injuriar y ensuciar? El error, por definición, tiende a ser neutral, pero aquí siempre se equivocan para el mismo lado. Una de las cosas que hago es rastrear estos casos, y muchos tienen un problema estadístico de autocorrelación. El señor Bonelli siempre se equivoca para el mismo lado”.



La réplica por parte de Bonelli no tardo en aparecer. En medio de la emisión, el periodista salió al aire, dio su versión de lo ocurrido y le restó importancia a la opinión del dirigente de La libertad Avanza. “No voy a discutir con el Presidente; él tiene todo el derecho del mundo a opinar sobre los periodistas o nuestro trabajo, así como nosotros opinamos”, recalcó el conductor.

“No acusé a nadie de corrupto, solo dije que hubo un incidente y que después de eso el ministro Russo se fue, casualmente. El incidente tenía que ver con la declaración del Papa, quien dijo que había un ministro que había pedido coimas”, recordó el periodista y aclaró: “Mencioné que había una versión de que Russo se había ido por una pelea con Caputo, lo del Vaticano, y que otra fuente me dijo que no era así. Calculo que el presidente está ocupado y le deben pasar informes”.

“Mantengo el secreto de las fuentes, como lo establece la Constitución. Además, para las calumnias e injurias también hay un artículo en la Constitución. No hay que dramatizar. Vamos a seguir trabajando así. No hacemos ni periodismo de guerra ni militante, y Milei lo sabe. Se sabe cómo trabajamos y cómo trabajo, porque miles de veces vino a A dos voces”, cerró Marcelo Bonelli.

Los ataques discrecionales por parte del titular del Poder Ejecutivo se convirtieron en moneda corriente en durante la gestión libertaria. El uso los recursos del Estado para intentar silenciar las voces críticas. “La pauta oficial y el pago de deudas del Estado para alimentar a medios, periodistas y trolls que atacan tanto a quienes critican al Gobierno como a aquellos que no son lo suficientemente oficialistas como el Gobierno desearía. Cuando esos medios les dan espacios a las agresiones de Milei y lo hacen sin el menor reproche o sentido crítico, existen altas chances de que esa actitud se relacione con los beneficios económicos que esos medios y periodistas reciben”, destacó Gustavo González en una columna de opinión publicado en Noticias.

“Es probable que ese sea el mismo motivo por el que suelen silenciar las respuestas de los periodistas y medios agredidos, y de las entidades defensoras de la libertad de expresión”, concluyó el CEO de Perfil, donde se refirió en el uso discrecional de las pautas publicitarias de empresas con control estatal, como YPF y Aerolíneas Argentinas, utilizando la lógica de “utilizar dinero público para premiar y castigar a los medios”.

De acuerdo al relevamiento más reciente de FOPEA, el foro periodístico presidido por Paula Moreno, uno de cada tres ataques a periodistas ocurridos en los últimos meses fue protagonizado por el jefe de Estado. Tanto esa entidad, como la Academia Nacional de Periodismo y la cámara empresaria del sector, ADEPA, hicieron reiterados pedidos públicos para que Milei cesara en el hostigamiento hacia el periodismo. En general, la respuesta presidencial es siempre la misma: redoblar los ataques.

Jorge Fontevecchia, Jorge Lanata, Joaquín Morales Solá, María O’Donnell, Marcelo Longobardi, María Laura Santillán, Ernesto Tenembaum, Jorge Fernández Díaz, Carlos Pagni, Silvia Mercado, Hugo Alconada Mon, Diego Leuco, Romina Manguel, Alejandro Alfie y Luciana Geuna, entre muchos otros, fueron los señalados por el jefe de Estado en diversas oportunidades.

por R.N.