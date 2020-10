Patricia Bullrich tiempista: llegó para el fallo judicial y festejó con asado

“¡Un verdadero acto de Justicia! El fallo Etchevehere es un precedente para frenar otras usurpaciones en el país. Sobre este tema no puede haber grises: yo estoy del lado de la ley, siempre. Es importante que el Gobierno se ponga del lado de las víctimas y no del delito”, escribió la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a minutos del fallo judicial que ordenaba el desalojo del campo en Entre Ríos, tomado por seguidores de Juan Grabois en defensa del reclamo de Dolores Etchevere.

“Vine a acompañarte porque creo que hay que ponerle un freno al avance de las usurpaciones. El mensaje del Gobierno, con funcionarios dentro del campo, es muy peligroso. Deben ser firmes contra los delincuentes”, le decía Bullrich a su ex par, Luis Miguel Etchevere, presidente de la Sociedad Rural Argentina entre 2012 y 2017, y ministro de Agroindustria de Mauricio Macri.

Sentada a su lado, y con un celular retransmitiendo lo que sucedía en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná (Entre Ríos), donde la jueza Carolina Castagno resolvió finalmente desestimar el planteo de Dolores Etchevehere, la ex ministra de Seguridad festejó el fallo como si se tratara de un gol en el mundial.

Leonor Etchevere, la madre de Dolores, y la única con barbijos en la escena, saltó de su silla. Y tras atender a los medios presentes, invitó a un asado a los peones y a los periodistas. “Están en el lugar correcto en el momento indicado Patricia”, bromeó uno de los amigos de Luis Miguel Etchevere. Y ciertamente la presidenta del PRO supo convertirse en protagonista.

Pero el tema de las tomas había estado en su agenda desde el primer momento. “Presidente, la usurpación de tierras es un delito, y hay funcionarios de su gobierno involucrados en estos hechos. La situación se repite en todo el país, cada vez con más violencia. Es su responsabilidad frenar esta insensatez, está llevando a la sociedad al límite”, había escrito hace unos días dirigiéndose a Alberto Fernández.

Y ayer, tras los anuncios en la provincia de Buenos Aires de subsidios para los usurpadores, había comparado lo percibido mensualmente con el sueldo de un policía bonaerense (tema que fue motivo de conflicto a principios de septiembre): “Policía PBA: $44.000. Usurpador: $50.000”. Escribió en Twitter, dirigiéndose al gobernador Axel Kicillof: “Pese al mérito y el sacrificio, miles de trabajadores se quedan en la calle, y las pymes bajan sus persianas. Frente a este reclamo, Kicillof le responde a los bonaerenses regalando dinero como si fuera de él”.

Las palabras fueron festejadas por los efectivos que custodiaban las afueras del predio de los Etchevere en Entre Ríos, que saludaron a la ex ministra en su llegada temprana al campo ocupado para acompañar a la familia. Imágenes que Bullrich se encargó de difundir. "El derecho a la propiedad privada es un principio fundante de una sociedad organizada, de una sociedad que vive bajo la ley. Lo que ha pasado acá ha sido el colmo, el colmo de los colmos. El hecho de tomar un campo, meterse con la trapizonda de un familiar que no tiene ningún derecho sobre el campo, tomar una casa, meter 100 personas... Es una decisión de nuestro partido, del Pro, acompañar todos los hechos en los que se discutan los intentos de ruptura en nuestra Constitución Nacional", cerró la ex ministra.