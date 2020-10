Graciana Peñafort aseguró que no quiere ser Procuradora y apoyó a Rafecas

“Me tienen levemente rota la paciencia. Funciona así, mi nombre lo tiro, junto con el de Parrilli, la senadora no se cuanto Machado, que es del PRO. Solo su imaginación. Algunos medios amplificaron el disparate de la senadora y ahora lo quieren hacer pasar por cierto. No lo es", escribió en Twitter Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, abogada de Amado Boudou cercana a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Las palabras de Peñafort, en clave punteo twittero, venía en respuesta al diputado de la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, que a su vez se había manifestado sobre la posición de Elisa Carrió, líder del partido, que había apoyado la designación de Daniel Rafecas como procurador general de la Nación. A través de un comunicado de la CC, “Lilita” pedía a Juntos por el Cambio (JXC) “un gesto institucional exento de especulaciones políticas en días de tanta desconfianza en la República y las instituciones".

Pero la CC no tiene senadores, y los de JXC no tienen intenciones de favorecer el plan del presidente de designar al juez federal como jefe de los fiscales, lugar que se encuentra vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, a fines de 2017. Y recuerdan las palabras de Carrió, cuando acusaba a Rafecas de ser funcional al kirchnerismo: “negociaron con el juez Rafecas para que no investigue a Cristina y para que desestime la denuncia del fiscal Nisman y de la acusación de Gerardo Pollicita, ya que este estaba acusado ante el Consejo por el gobierno por su actuación en el caso Ciccone", marcaba Lilita en 2015.

“Si Carrio fuera Presidenta seguramente no hubiese mandado a Rafecas”, explicó Juan Manuel López, quien se manifestó también ante la eventual candidatura de Graciana Peñafort al puesto: “se parece más al esquema de Procuración que tuvo Gils Carbo, que defiende directamente a la vicepresidenta, simpatizante, y no me parece sano que haya una militante política en ese lugar", marcó el diputado que aclaró que “el nombre de Peñafort sale de versiones periodísticas”.

“Lo dejo explicito para que cada vez que operen con mi nombre sepan que yo expresamente desmentí la operación y señale mi apoyo explicito a Daniel Rafecas”, respondió Peñafort en Twitter. “Como abogada soy consciente que necesitamos un excelente procurador y creo que el nombre es Rafecas. Amén de lo anterior, señalo que a mi no me gusta la tarea de fiscal. Podría dar mil razones jurídicas, pero voy a resumir, es como el helado de sambayón, te gusta o no”. Y amplió: “Del ejercicio profesional, la tarea de investigación y acusación no es lo que me gusta. Y a esta altura de mi vida, hacer lo que me gusta resulta importante para mi. Así que hagan todas las operaciones que quieran, pero sáquenme de ellas”, cerró el tema la directora de Asuntos Jurídicos del Senado.

Finalmente revalidó a Rafecas, juez en la causa de la imprenta ex-Ciccone Calcográfica en la que se investigó al ex vicepresidente Amado Boudou por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. Boudou había sido defendido inicialmente por Diego Pirota, abogados del estudio Richarte, y Eduardo Durañona. Pero en 2018 cambió por Peñafort y Alejandro Rúa, que ya habían trabajado para Cristina Fernández de Kirchner y la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. “Como juez siempre ha sido respetuoso de las garantías de las personas. Y es respetado en el mundo judicial. Y el nuevo procurador deberá implementar el sistema acusatorio y eso requiere capacidad de articular con el poder judicial, capacidad que es evidente yo carezco”, marcó Peñafort apoyando nuevamente a Rafecas y excluyéndose definitivamente.