Polémico video: Mayra Arena insultó a Daniel Scioli

Hace casi un año Hugo Moyano y Mayra Arena encabezaron las listas de diputados nacionales que encumbraban a Daniel Scioli como precandidato de Unión por la Patria. El ex motonauta, en su segundo intento por llegar a la presidencia, buscó ser el candidato de la unificación peronista. Sin embargo, las fichas, dentro del movimiento fundado por Juan Domingo Perón, se volcaron a favor de la precandidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi.

Nacida en Bahía Blanca en 1992, Mayra Arena es una militante territorial, columnista cultural y asesora política. En 2018, su figura tomó dimensión por una charla TED titulada “¿Qué tienen los pobres en la cabeza?”, donde problematizaba prejuicios y la situación laboral de las clases bajas bonaerenses. Y la militante dio a conocer su opinión sobre Scioli, quien ahora es parte del Gabinete de Javier Milei.

“Cuando decimos Scioli, tenemos que decir: ´El hijo de la gran p... de Scioli´. Que ahora es su nombre completo. Y que no lo podemos cag... a piñas por le falta un brazo. Yo no lo puedo cag... a piñas porque tiene un brazo. No podría. No hay nada físico por hacer. Solo podríamos referirnos a él por lo que es”, expresó Mayra Arena en el streaming de Blender.

La decisión del ex gobernador bonaerense y exvicepresidente de Néstor Kirchner de pasarse a encabezar la gestión libertaria, en el área de la Secretaria de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, cayó muy mal en los militantes peronistas. Diversas figuras dentro del justicialismo han observado, con cierta sorpresa, enojó e incredulidad, sus declaraciones en favor de las Sociedades Anónimas Deportivas y la defensa férrea al gobierno de Javier Milei. Una maniobra política del ex motonauta que muchos de sus excompañeros no van a olvidar.