Por qué es fake la foto del ministro de Defensa, Carlos Presti, junto a un Falcon verde

La imagen que se viralizó en redes mostrando al ministro de Defensa, Carlos Presti, posando junto a un Falcon verde no es real: fue creada con inteligencia artificial. Así lo determinó un análisis de Chequeado, que comprobó que la foto incluía una marca de agua correspondiente a herramientas de Google y que, al ser sometida a distintos detectores, arrojó una probabilidad altísima de haber sido generada artificialmente. Gemini identificó su sello sintético, Hive Moderation estimó un 99,9% de certeza de que no era auténtica y AI or Not la clasificó como creada por IA en un 90%.

A esa evidencia técnica se suma un detalle contundente: la patente visible en la imagen, “FUF 386”, está registrada en la Ciudad de Buenos Aires, pero pertenece a una Renault Kangoo, no a un Ford Falcon. En los sistemas de infracciones de CABA y de la Provincia aparece, efectivamente, una Kangoo “Sportway” asociada a ese dominio. La imagen viral, por lo tanto, muestra un auto que no coincide con la patente asignada, un error típico de composiciones creadas por IA. Tampoco hay registros oficiales de esa foto en la cuenta del propio Presti ni en publicaciones del Ministerio de Defensa.

La desinformación creció sin freno: la publicación que alimentó el rumor superó las 250 mil visualizaciones y acumuló miles de reacciones, pese a que no hubo una desmentida oficial. El impacto se amplificó por la carga simbólica del Falcon verde, un ícono asociado al terrorismo de Estado, lo que contribuyó a que la imagen falsa generara interpretaciones políticas inmediatas. La verificación demuestra que se trató de un contenido manipulado y que ningún registro respalda la existencia de esa fotografía.