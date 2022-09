El incómodo silencio de los referentes de La Libertad Avanza frente al intento de magnicidio

Debido al intento de asesinato sufrido ayer por la vicepresidenta Cristina Kirchner, representantes de todo el arco político repudiaron el hecho en sus redes sociales. Prero no así los principales referentes de La Libertad Avanza, el partido liberal liderado por Javier Milei y Victoria Villaruel, no emitió opinión ni comunicado al cierre de esta nota (11AM). Pero Javier Milei registra en su cuenta en Twitter el apoyo al presidente de Brasil Jair Bolsonaro por el "nuevo ataque de la izquierda".

La mayoría de los integrantes de la Libertad Avanza evitaron pronunciarse. La legisladora porteña Rebecca Fleitas sí se refirió al hecho, pero no con un repudio, si no cuestionando el feriado nacional que declaró para hoy el presidente Alberto Fernández.

La respuesta a lo acontecido con la vicepresidente no es declarar feriado nacional sino investigar que sucedió y por qué la custodia no evacuó a cfk en el momento del atentado. ¿Y si se decretase feriado por cada ciudadano asesinado por hechos de inseguridad o no somos iguales?