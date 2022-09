Soledad Acuña sobre Cristina Kirchner: "lo único que le queda es el insulto"

“En términos políticos cuando una persona tiene agotado su modelo de representación, lo único que le queda es el insulto. Y eso le está pasando a Cristina Fernández de Kirchner. Las mujeres tenemos la obligación de ser más cuidadosas y respetuosas entre nosotras, porque sabemos lo difícil que es hacer política siendo mujer, nos debemos solidaridad entre nosotras siempre”, declaró la ministra porteña de Educación, Soledad Acuña.

Respuesta al ataque de la vicepresidenta a Patricia Bullrich en una charla con congresistas del Frente de Todos, en la que había sugerido que la presidenta el PRo podría habes estado borracha cuando escribió un mensaje en su contra. Cristina Fernández de Kirchner le había apuntado así a la ex ministra de Seguridad: “La presidenta del partido sacó un tuit poco inteligente donde dice ‘12 años de Gobierno, 12 años de condena’. Lo escribió y lo firmó. No sé si era la hora de la tarde y estaba medio… pero si lo pensás, por lo menos no lo escribas”.

“Estos comentarios son completamente desubicados. Esto es violencia. Todo mi apoyo a Patricia Bullrich”, había sido ayer la respuesta del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Medio qué? (SIC)”, expresó por su parte la diputada María Eugenia Vidal. “Esto es violencia política contra una mujer. Estos es Cristina Kirchner”, añadió la ex gobernadora bonaerense

“Parafraseando a Churchill: Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta”, fue la lacónica respuesta de la aludida, Patricia Bullrich. “Hace 20 días discutimos sobre el juicio a Cristina Fernández de Kirchner y sobre lo que ella quiere que discutamos, que no son los problemas reales. Hablamos de chicos y adultos que hacen un esfuerzo enorme por estudiar y hace 20 días que no pueden concurrir con la asistencia habitual porque sino no pueden volver a su casa”, acusó Soledad Acuña en referencia a los paros de colectivos que complican el normal traslado de estudiantes.

“Cristina Kirchner no quiere que hablemos de lo importante, que es lo que está haciendo su gobierno con la crisis. Quiere que discutamos la autonomía de la Ciudad cuando debemos hablar de la inflación descontrolada, del ajuste de las tarifas, del 50% de pobreza, de los recortes en educación y el nulo aporte al ajuste por parte de empresas estatales que tienen perdida, como Aerolíneas Argentina. La autonomía de la Ciudad no está en duda, lo que hay que discutir es lo que nos pasa a los argentinos todos los días”, agregó Acuña.

“Yo lo que quiero escuchar es cómo vamos a solucionar los problemas de fondo. Cómo vamos a garantizar que los chicos y chicas aprendan lo que no enseñamos bien o no pudieron incorporar. Hay que generar oportunidades, más horas y días, espacios diferentes con estrategias distintas”, siguió la ministra en diálogo con El Disparador (Delta 90.3), en la que se refirió también a la propuesta de la provincia de Buenos Aires de eliminar la repitencia en los secundarios, a lo que se refirió el ministro bonaerense Alberto Sileoni.

“La permanencia o repitencia es una herramienta que busca solucionar la falta de aprendizaje de determinados contenidos o toda una serie de contenidos. Todas las investigaciones nacionales e internacionales muestran que la repetición no ha garantizado que los chicos tengan mejores trayectorias educativas. Pero hablamos de una provincia que no tuvo clases durante 2 años, que no generó oportunidades nuevas para aprender lo que no se puede, que luego flexibilizó los regímenes de evaluación y promoción, y ahora habla de eliminar la repitencia”, opinó Acuña.

“Nosotros creamos la escuela de los sábados que son centros de atención y acompañamiento de las trayectorias donde los chicos pueden presentarse para preparar las materias previas o en procesos. Se preparan durante 10 secuencias las materias y luego se presentan. También se pueden armar escuelas de verano o invierno donde se trabajen los contenidos para que luego puedan rendir o evaluar”, contrastó la ministra sobre las políticas aplicadas en terrirorio porteño.

“Estamos terminando de evaluar y creemos que el ajuste no va a afectar en los planes de conectividad que tenemos previstos y tampoco en la inversión en infraestructura que nos iba a transferir Nación, pero todavía no tenemos los números concretos. Lo que sí es increíble e inentendible es que el área de educación sea la que más aporte al ajuste hace, las empresas estatales no están aportando, otras áreas con privilegios de la política tampoco. Es como si el kirchnerismo entendiera que hay ajustes buenos y malos, cuando los hace otro gobierno son ajustes neoliberales, cuando los hacen ellos es un ajuste necesario, hay una doble moral absoluta”, concluyó Acuña.