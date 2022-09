Cuáles son los argumentos de la abogada que pide apartar a Diego Luciani

La Causa Vialidad es el disparador de las marchas en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La investigación sobre la presunta red de corrupción en la obra pública de Santa Cruz tiene como protagonista a Diego Luciani, fiscal que lleva adelante el proceso contra varios funcionados kirchneristas y los empresarios vinculados.

Un fiscal al que la abogada Valeria Carreras cuestiona por "adelantar opinión" en el libro "Corrupción, Estado de Derecho y Derechos humanos" (de 2019). Carreras, quien fuera abogada del grupo mayoritario de víctimas del ARA San Juan, causa en la que se acusó a Mauricio Macri por el espionaje ilegal, asegura que tras su presentación no hay razones políticas.

“Molesta ver tantas irregularidades. Hay una ley, la 27.148, que rige a los fiscales. Ahí hay un artículo que habla de motivos o conductas graves que justifican el apartamiento de un fiscal. En el inciso H dice que se considera una conducta grave cuando un fiscal al tomar una causa no se excusa de intervenir en ella por los motivos que hay de incompatibilidad, como es haber dado su opinión en un pleito anterior o públicamente. La función del fiscal es acusatoria en búsqueda del culpable, no de quien se hizo a la idea que es el responsable, esta es la diferencia entre un juez y un fiscal”, marcó la abogada que apuntó contra Diego Luciani.

El último episodio del proceso judicial fue el alegato de Cristina Kirchner en el Congreso, el cual fue transmitido en vivo y generó que miles manifestantes se agolparan a la salida del recinto para apoyar a la vicepresidenta.

Carreras explica que pidió que se intervenga al procurador Eduardo Casal, y que presentó el mismo pedido en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. “Cuando (Luciani) dice que Cristina Fernández de Kirchner debe demostrar que su inocencia, esa una aberración total. Es como si dijese, en el caso de una mala praxis, que el muerto explique que había comido, el que debe explicar es el médico, por cómo lo operó. Cristina es acusada y no tiene que defenderse, se presume inocente ante la ley hasta que se demuestre lo contrario”, se molestó Carreras, que aclara que su opinión se basa en lo que trascendió públicamente del proceso, ya que no accedió a los cuerpos de la causa.

“Desde lo jurídico vi multiplicidad de irregularidades, la primera fue no permitirle a Cristina ampliar la indagatoria. Si a mi me acusan de ladrona, no tengo que demostrar que no lo soy, sino que los que me acusan deben demostrar que tienen pruebas para que un juez afirme que robé. Yo voy a contratar un abogado para que defienda mis derechos, que me dejen participar de la prueba, poder impugnar una pericia, proponer pruebas para poder hacer más rápido todo. Es al revés de como se plantea, uno no debe demostrar que no es lo que le están diciendo”, agregó Valeria Carreras.

La Causa Vialidad continuará con una ronda de alegatos finales de los 13 imputados, y se espera un primer fallo para febrero del 2023. El fiscal Luciani pidió doce años de condena para Cristina Kirchner y penas de entre 3 y 12 años para el resto de los imputados. Rodrigo Giménez Uriburu, quien preside El Tribunal Oral Federal N°2. definió que los alegatos de las defensas comenzarán dentro de 14 días, el lunes 5 de septiembre desde las 8:30 hs.