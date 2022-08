Estrategia porteña: Larreta atendió a CFK y su equipo a Patricia Bullrich

En conferencia de prensa hoy, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta le pidió a la vicepresidenta Cristina Kirchner que "no siga echando más nafta al fuego con sus declaraciones".

"A usted, señora vicepresidenta, le quiero pedir que no siga incitando a las agresiones y a la violencia", agregó Larreta en un cruce directo a CFK, y a raíz de los disturbios en las inmediaciones del domicilio de la presidenta del Senado en Recoleta durante el fin de semana, cuando miles de manifestantes se congregaron en apoyo en medio de la Causa Vialidad que la tiene como principal imputada.

"Sus declaraciones son distracciones que no tienen nada que ver con las prioridades de nuestro país. Está a la vista el modelo que usted defiende del que yo creo: es la búsqueda de la paz contra la profundización de la grieta, las agresiones, las antinomias. Es hora de que se ocupe de resolver sus problemas personales", marcó Rodríguez Larreta.

Su equipo político, encabezado por Eduardo Machiavelli, secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, había estado en comunicaciones durante el fin de semana y el lunes, para evitar que los manifestantes cortaran completamente los accesos, y se facilitara por otro lado el ingreso de políticos del Frente de Todos al domicilio de Cristina Kirchner.

“En función de haber hablado con Cristina Fernández de Kirchner son las imágenes que se pueden ver en estos momentos, donde la calle Uruguay permaneció abierta, y hay un cordón de policía de tránsito asegurando el recorrido por Juncal. A partir de una reunión el sábado a la noche pudimos llegar a un acuerdo de convivencia, el viceministro Juan Martín Mena y Aníbal Fernández se comprometieron a tratar una la solución. Tanto ayer, como todo el día de hoy, se ha respetado razonablemente, vamos a tratar de sostener los derechos de transitar y de manifestarse”, detalló Eduardo Machiavelli en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

“Hemos tenido una actitud firme con la Policía de la Ciudad y todos los agentes del gobierno, para que esto no llegue a mayores. Haciendo respetar la autoridad que debe tener el Gobierno de la Ciudad, cuyo fin es preservar el bienestar de los vecinos, creo que lo logramos el fin de semana, aun en sus momentos más críticos como pudo haber sido la tarde noche del sábado”, siguió el secretario general del Pro, que analizó las implicancias políticas del cruce entre Rodríguez Larreta y la vicepresidenta.

“Ha habido una intención de politizar esto desde el primer momento, pero pese a esa intención hemos ratificado nuestra vocación de preservar la paz social y el orden público”, expresó Machiavelli que se quejó además por la interferencia de Patricia Bullrich, presidente del Pro y ex ministra de Seguridad nacional, quien cuestionó la firmeza del jefe de Gobierno porteño, su principal rival de cara a las internas presidenciales.

“Creo que se equivocó Patricia Bullrich con lo que dijo porque no es el mensaje que necesitamos en estos momentos dentro de Juntos por el Cambio. Ante la situación que se está dando en el distrito que gobierna el Pro, tenemos que mostrarnos más unidos que nunca, sus declaraciones no ayudaron y no contribuyen al espíritu de unidad”, marcó Eduardo Machiavelli.

Por su parte, Fernando Straface, secretario de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, amplió: “No generó enojo lo que dijo Patricia Bullrich pero sí un llamado, que se lo manifestamos, de reflexión en el momento y la forma”.

“Los argentinos están angustiados por lo que pasa con el país, miran a Juntos por el Cambio para saber que tan unidos estamos, que es lo que manifiestan sus líderes. Luego de la actuación del sábado por la noche, muy profesional y firme por parte de la policía de la Ciudad, no me pareció oportuno e incluso fue desafortunado lo de Patricia”, agregó Straface también en El Disparador (Delta 90.3).

“La sociedad no quiere ver políticos discutiendo. Si hay un rol que deben tener los dirigentes ahora, y se lo dijimos a Cristina Fernández de Kirchner, es el de ser capaces de llamar a la reflexión y calmar. No puede haber dirigentes que inciten a la violencia como pasó el sábado”, insistió.

A la par que intentaba bajarle el tono al almuerzo que hoy convocó a las principales figuras del espacio. “Estaba previsto un almuerzo del Pro que involucra a varios dirigentes, se lleva adelante periódicamente para discutir la agenda de la semana, no se hizo específicamente por los dichos de Patricia Bullrich”, precisó Fernando Straface.

“El kirchnerismo está buscando una ética de la calle que reemplace el normal funcionamiento de las instituciones porque no les gusta lo que pasa. Buscan una sensación de anomia que haga que su manifestación pública esté por encima de lo que las instituciones determinan, y seguramente seguirá hasta el día que Cristina Fernández de Kirchner establezca su alegato”, analizó.

Justamente, la respuesta al kirchnerismo que busca dar el larretismo, y que llevó hoy a la mesa del almuerzo del Pro en la Costanera, es la de una defensa cerrada del correcto funcionamiento de las instituciones. Desde la Justicia hasta el accionar policial.

por R.N.