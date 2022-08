Luis Juez alertó que el peronismo quiere robarse las elecciones en las provincias

“Cristina Kirchner está construyendo el relato para lo que viene, no hay nadie hablando de lo que hace Sergio Massa. Vienen a prolongar la miseria, ninguna medida tomada resuelve los problemas de forma importante, los temas centrales no se están debatiendo porque el gobierno no quiere. Mientras tanto Cristina clama y mete miedo, porque si a ella la tocan, va a haber quilombo", marcó el senador Luis Juez, apuntando una supuesta estrategia del oficialismo para distraer a la opinión pública.

“Los problemas son los de la gente que no tiene laburo, seguridad, los que te matan por un par de zapatillas. Cristina Kirchner no tiene ningún problema, porque aun cuando la condenen no va a ir presa. El problema es que no nos podemos defender, los que no tienen para comer, los que la jubilación no les alcanza para los medicamentos. Cuando entramos en ese juego somos funcional a ella, dejamos de hablar de los temas de la Argentina, y nos matan con un ajuste brutal”, agregó Juez en entrevista radial.

“Cristina Kirchner siempre logra tener la centralidad. Pero es hora de que Argentina establezca la agenda de prioridades. Si estuviéramos hablando de la inocencia o culpabilidad de ella, no sería malo. Pero no es lo que hablamos. Como Cristina eligió defenderse en el balcón del Senado, no lo discutimos con el expediente”, agregó el cordobés Juez en El Disparador (Delta 90.3)

“El inocente se defiende con la prueba, cosa que Cristina Kirchner no puede hacer. Esto es un atropello, en ese ambiente y nivel ella se maneja como ninguno, logró llevar el conflicto a la calle, en un lugar donde el peronismo gana todos sus partidos, porque juega de local. Tiene una ventaja importante, los tipos van copan la calle, desautorizan a la Ciudad, saltan, se vitorean. Ella dice que la absolución se le va dar el pueblo", agregó el ex fiscal que aspira ahora a convertirse en gobernador.

“Salvo que la gente crea que patotear, atropellar, llevarte por delante los dictámenes de la justicia, desacreditar a quien te investiga porque las pruebas no te alcanzan, sea un elemento importante, no me parece que Cristina Fernández salga fortalecida. Porque grite y la gente la aplauda en su casa, no se acredita de esa manera la inocencia, además de que ella nunca dijo que es inocente, siempre la culpa es de todos”

“Yo voy a ser candidato a gobernador, eso no lo pongo en consideración de nadie. Salvo que haya un dirigente mejor parado y posicionado. Yo no soy cínico ni hipócrita, si eso pasa me bajo. Yo no le pido permiso a nadie y no me tomen como bravucón, no me cambia la agenda ni la hoja de ruta nadie. Tengo una gran relación con Rodrigo de Loredo y le dije que si en 5 o 6 meses está mejor que yo, lo acompaño. Pero eso no va a pasar”, aseguró el senador que insiste con que en esta oportunidad, nadie la va a "robar la elección".

“Ya descubrimos que si no tenes fiscales te cagan la elección. Pasaron 15 años de esa noche en que nos robaron para tener la peor jubilación docente en Argentina, para tener la obra pública con sobreprecio, para destruir la calidad educativa de Córdoba, para convertir a la provincia en la más cara del país, para armar una burguesía de dirigentes políticos ricos. En ese choreo estuvieron los kirchneristas”, se enojó Juez que aseguró: "Vamos a ganar por más margen que 6 puntos"

“Ese fraude fue descomunal y hoy nuevamente el gobierno vuelve a cuestionar la fecha de la elección. El peronismo en las provincias está desarmando las PASO, está planteando lemas, no fijan las fechas de elección. En Córdoba están en eso, van a modificar la ley electoral, están por reimplantar una reelección, mira si no vale la pena que recordemos que una noche nos robaron,” concluyó Luis Juez que cuestionó la estrategia electoral del Frente de Todos.

por R.N.