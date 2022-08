Vídeo: Larreta sobre el "desubicado" comentario de CFK contra Patricia Bullrich

Horacio Rodriguez Larreta volvió a cruzar a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y Larreta calificó de “desubicado” el video en el que la presidenta del Senado se burló de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Fue contundente: “Esto es violencia”, marcó sobre el video que compartió en sus redes sociales.

Los dichos del jefe de Gobierno porteño llegan luego de que los miembros del PRO tuvieran un almuerzo en el que, según trascendió, hubo tensos cruces y pases de factura entre Larreta y Bullrich debido a la interna que se desató por las manifestaciones del día sábado, en las que Larreta decidió levantar las vallas que había puesto frente al domicilio de la vicepresidenta an Recoleta.

Bullrich criticó el gesto de Larreta como un signo de debilidad. Y el equipo larretista en la ciudad, con Fernando Straface y Eduardo Machiavelli, criticó la imprudencia de la presidenta del Pro. En ese conteto, este gesto del principal candidato presidencial de la fuerza a la ex ministra de Seguridad se lee como un primer paso en la reconciliación.

El mismo sábado, por la noche, el Jefe de Gobierno había realizado una conferencia de prensa en la que cuestionó a la vicepresidenta y sus manifestantes."A usted, señora vicepresidenta, le quiero pedir que no siga incitando a las agresiones y a la violencia", dijo Larreta, a raíz de los disturbios. "Sus declaraciones son distracciones que no tienen nada que ver con las prioridades de nuestro país”, agregó. Pero Bullrich decidió no asistir a la misma, en señal de desacuerdo con Larreta.

“Horacio, si vas a poner un operativo, ¡bancalo!”, le había dicho Bullrich a Larreta antes del almuerzo que los miembros del PRO mantuvieron ayer. Larreta acusó a Bullrich de que su posición era "electoralista" y la líder del PRO se defendió diciendo que lo suyo era "coherencia". Con sus críticas al Jefe de Gobierno, la ex ministra de Seguridad desató una ola de críticas adentro del partido.

El Secretario General del PRO, Eduardo Macchiavelli, cuestionó a Bullrich: “Creo que se equivocó Patricia Bullrich con lo que dijo porque no es el mensaje que necesitamos en estos momentos dentro de Juntos por el Cambio. Ante la situación que se está dando en el distrito que gobierna el Pro, tenemos que mostrarnos más unidos que nunca, sus declaraciones no ayudaron y no contribuyen al espíritu de unidad”, marcó Macchiavelli.

Fernando Straface, secretario de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aclaró que “no generó enojo lo que dijo Patricia Bullrich pero sí un llamado” que sus compañeros de partido le manifestaron. Hasta ahora, el ex presidente y principal referente del PRO, Mauricio Macri, parece mantener cierta neutralidad sobre el conflicto de su partido.