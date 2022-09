Malena Pichot trató de “basura” a Roberto García Moritán

La actriz y guionista Malena Pichot twitteó contra Roberto García Moritán. El motivo fue el proyecto que el legislador porteño presentó, en el que proponía demoler el edificio del ministerio de Desarrollo Social, argumentando que está “mal ubicado”, que “se cae a pedazos, interrumpe la circulación y es escenario diario de cortes y piquetes”.

La propuesta causó revuelo y polémicas, y diversas personalidades salieron a cuestionarlo. En su cuenta de Twitter, Malena Pichot trató de “basura” a Moritán, a quien se refirió como “el marido de Pampita”. "Tiren abajo edificios históricos que es lo que más les gusta", remató la humorista en uno de sus últimos tuits.

Jaajajajjaajaja no se puede ser más basura https://t.co/6ZDLi8gPDC

Que depresión mis enemigos! El marido de pampita???? jajajaajja no puedo dormir de la risa. Basta chicos! No en serio. No le hablo mas es un papelonazo