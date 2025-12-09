Quién es Santiago Viola, el hombre que Karina Milei quiere como nuevo nexo con la Justicia

Santiago Viola se convirtió en una figura central dentro del armado judicial y político de La Libertad Avanza. Apoderado nacional del partido y abogado de confianza del espacio, es hoy el nombre que impulsa Karina Milei para ocupar el rol de enlace con la Justicia, en reemplazo del circuito que hasta ahora manejaba Santiago Caputo y su equipo, incluido el operador Sebastián Amerio. La secretaria general del Gobierno quiere desplazar a ese grupo y reorganizar toda la interlocución judicial alrededor de Viola, un perfil que combina cercanía política, recorrido técnico y un pasado que genera controversias.

Viola aparece como apoderado de LLA en la documentación electoral y forma parte del círculo jurídico que rodea a Karina Milei desde los inicios del armado libertario. Bajo perfil y presencia constante en tribunales, es quien lleva adelante gestiones clave ante la Justicia Electoral y es considerado por la hermana del Presidente como un operador confiable para ordenar el frente legal del espacio. Su ascenso responde a esa lógica: desplazar a intermediarios tradicionales y concentrar la representación judicial en un abogado que reporte directamente al núcleo duro del poder libertario.

Su trayectoria incluye episodios sensibles. Defendió a los hijos de Lázaro Báez, en expedientes por lavado de dinero que fueron emblema de la corrupción kirchnerista. También fue investigado por un presunto intento de involucrar a testigos falsos con el objetivo de apartar al juez Sebastián Casanello de la causa Báez, aunque luego quedó sobreseído. Esa investigación lo marcó: para algunos quedó asociado al mundo de los “operadores”, para otros demostró capacidad para moverse en causas de alto voltaje político.

Otro punto de cuestionamiento proviene de su aparición como defensor de Norma Berta Radice, hermana del represor Jorge Radice, en una causa vinculada a maniobras de apropiación de bienes de desaparecidos de la ex ESMA. Esa representación, reconstruida en documentos judiciales, lo ubicó en expedientes sensibles en materia de derechos humanos y lo expuso a críticas por parte de organismos y sectores progresistas. Para el oficialismo, en cambio, forma parte de su experiencia como abogado penalista.

Viola, así, pasa de ser un abogado de bajo perfil a quedar en el centro del tablero. Su nombre sintetiza la tensión entre la necesidad del Gobierno de profesionalizar su estructura legal y la carga política que arrastra su historial como defensor en causas sensibles. Para Karina Milei, es el hombre indicado para construir una nueva relación con la Justicia. Para la oposición, un símbolo de las contradicciones de un espacio que promete combatir a “la casta” pero elige a un operador habituado a los expedientes más ásperos del poder.