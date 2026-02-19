Reforma laboral: cuando Milei se oponía y marchaba con Moyano en contra de Macri

En febrero de 2018, cuando todavía era un economista mediático sin cargo electivo, Javier Milei participó de una de las mayores protestas contra el gobierno de Mauricio Macri. Fue en la marcha del 21F, convocada por el sindicato de Camioneros y liderada por Hugo Moyano, en rechazo a la reforma laboral impulsada por Cambiemos.

La movilización, realizada sobre la avenida 9 de Julio, reunió a cientos de miles de personas según los organizadores. El eje central era el rechazo a la flexibilización del mercado de trabajo, a los recortes previsionales y a los despidos en el sector público y privado. Milei se sumó junto a gremios, organizaciones sociales, partidos de izquierda y sectores opositores.

En registros audiovisuales de la época, se lo ve marchando y cuestionando con dureza al macrismo. Denunciaba una supuesta alianza entre “políticos corruptos y empresarios prebendarios” y advertía que el rumbo del Gobierno perjudicaba directamente a los trabajadores. Incluso llegó a hablar de un modelo que, según él, reproducía esquemas autoritarios del pasado. Durante aquella protesta, Milei también reclamaba una baja de impuestos y mayor competencia entre empresarios como vía para mejorar el empleo.

La imagen de Milei caminando junto a Moyano, rodeado de banderas sindicales y consignas opositoras, quedó como una postal inesperada para quien luego construiría su liderazgo enfrentado al sindicalismo y a lo que denomina “la casta”. En ese momento, sin embargo, su discurso coincidía con el rechazo a una reforma laboral que consideraba perjudicial. Usuarios en X y otras plataformas recuperaron videos y fotos del 21F para marcar la contradicción. En muchos casos, los posteos mostraban al actual Presidente denunciando políticas muy similares a las que hoy promueve desde la Casa Rosada.