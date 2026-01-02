Sebastián Pareja, el peronista que Karina Milei convirtió en su operador clave

Sebastián Pareja jamás leyó un texto de Murray Rotbhard. Tampoco de autores más conocidos en el mundo liberal, como Mises o el mismo Juan Bautista Alberdi. De hecho, hasta que nació La Libertad Avanza venía de una militancia pura y dura de 20 años en el peronismo, en lugares de segundo orden e importancia.

A Karina Milei todo eso no le importó: que le haya jurado pleitesía y sometimiento, a la vez que podía arreglar problemas -más toda una trama de venta de candidaturas que incluso llegó a la Justicia- lo convirtió en el hombre perfecto para ser su enviado en Buenos Aires. Tanto fue así que este año fue quien una y otra vez le dijo que no a los enviados de Santiago Caputo, que querían meterse hasta por la ventana en las listas de esa provincia.

Ahora Pareja, presidente de LLA en Buenos Aires por instrucción de Karina -con el poder logístico y electoral que eso significa-, incursionó en otros mundos. Acá no le fue también: durante el torbellino que sacude a San Lorenzo, el tercer equipo más convocante del país, el armador libertario quiso meter la cuña. Es que se postuló para ser vicepresidente de la Comisión Transitoria -la que llevará las riendas del club adelante hasta la siguiente elección-, junto a su íntimo amigo Manuel Agote, que iba de candidato a Presidente. En esa lista fueron también varias personas del Gobierno, sin embargo fue la única de las cinco opciones que se presentaron que no obtuvo ni un sólo voto.

Mientras tanto, Caputo aprovecha la frágil tregua con Karina que impuso su hermano mayor. Ratificó su control sobre la SIDE, a pesar de que Sergio Neifert, su otrora titular, intentó sobrevivir en el cargo pasándose de bando al karinismo. De cualquier manera, esa movida de último momento no prosperó.

En el caputismo se preparan para resistir la avanzada, y siguen sacando pecho con que el triunfo electoral de este año estuvo montado sobre la estrategia que marcó el asesor: el antikirchnerismo, sintetizada en la canción "kuka tira piedra" que cantó Milei en el Movistar Arena. Sin embargo, de ambos lados reconocen que la tregua no puede durar demasiado.