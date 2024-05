Silvia Lospennato: la facilitadora de la ley Bases

El nuevo debate de la Ley Bases llegó en un momento complicado para el bloque de La Libertad Avanza. Además del debilitado músculo que el oficialismo tiene en el Congreso, los libertarios exhibían serias diferencias internas que ya habían salido a la luz. Sin embargo, lograron una media sanción histórica de una norma que, a juzgar por lo que dice Javier Milei, será el leitmotiv de su gestión.

Eso sí, el inexperto bloque oficialista no puede atribuirse en soledad la victoria: es que recibió una fuerte colaboración de una legisladora que conoce en profundidad el reglamento de la Cámara. Entre bambalinas, la diputada del PRO Silvia Lospennato fue la que les dio las herramientas para que el ambicioso proyecto de ley de Milei no fuese descuartizado en el recinto, como la primera vez. El truco: votar por capítulos, en vez de hacerlo por artículos. Fue la facilitadora del método para que la Ley Bases tenga media sanción.

Lospennato en las sombras.

“Hay un paper que dice que se vota capítulo por capítulo, que es preferible que solo hablen los presidentes de bloque y que se vote a mano alzada”, deslizaba la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, antes de que se produjera la sesión. En una entrevista en LN+, “Lilita” dejaba entrever algo que ya se hablaba a viva voz en los pasillos del Congreso. “El paper viene de Martín Menem, pero está negociado por dos diputadas, una radical y otra que es una gran trabajadora del PRO, amigas mías. No voy a decir quiénes son porque las quiero demasiado”, decía en referencia a Karina Banfi y a Lospennato.

“Parece más oficialista que el bloque de La Libertad Avanza”, bromeaban en el Congreso sobre la legisladora del PRO que le sirvió en bandeja la media sanción al titular de la Cámara, Martín Menem. De hecho, Milei la felicitó por su trabajo: “Quiero agradecer a los diputados del PRO, especialmente a Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, por el compromiso demostrado para hacer realidad la media sanción de la Ley Bases en la Cámara Baja”, escribió el Presidente en su cuenta de Twitter.

Lospennato se sorprendió con el agradecimiento de Milei. Es que nadie había hecho pública la colaboración que ella había prestado al oficialismo. “El trabajo legislativo es silencioso, no se conoce mucho”, dijo la dirigente tras el tuit presidencial.

“La decisión de mi bloque fue acompañar la Ley Bases y en ese sentido colaborar para que se alcanzaran los acuerdos para su sanción. En ese punto, mi especialidad es el trámite parlamentario y solo aporté mi conocimiento y experiencia”, le explica Lospennato a NOTICIAS sobre el motivo del trabajo realizado.

De todas maneras, cuando le preguntan acerca de la posibilidad de que La Libertad Avanza termine por fagocitarse al PRO, la diputada dice que no va a pasar. “Nuestro apoyo al oficialismo va a ser proyecto a proyecto”, asegura.

Lospennato se puso al hombro el proyecto de ley. A falta de un legislador oficialista que conozca en profundidad las cuestiones formales de la Cámara, asistió a Menem y facilitó las herramientas para blindarlo. Pero su trabajo continuó: participó de las reuniones de negociación con la oposición, incluso en algunas donde no había miembros de La Libertad Avanza presentes. Y tuvo su reconocimiento: previo a la sesión, fue designada como vicepresidenta tercera de la Cámara baja.

Mientras tanto, la diputada debe hacer equilibrio también hacia adentro de su espacio. Es que su referencia política siempre estuvo cerca de Horacio Rodríguez Larreta, el ex alcalde porteño que, en sus pocas apariciones tras la derrota electoral, fue muy duro con el Presidente. Tan cercanos son Lospennato y Larreta, que el ex candidato presidencial la había presentado como parte de su gabinete en caso de obtener una victoria. No sucedió. Ahora quedó en un limbo parecido al de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que hoy se convirtió en una de las principales defensoras de la gestión Milei desde el PRO.

Sin la ayuda de Lospennato, probablemente la Ley Bases hubiese vuelto a fracasar.