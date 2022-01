Vidal vs. Mayra Mendoza por los cortes de luz

A las 13:14 del día de más alta temperatura en lo que va del año, 700.000 hogares argentinos se vieron afectado por un corte de luz que complicó a más de 30 barrios de la Ciudad de Buenos Aires y varios distritos del conurbano.

Si bien desde el Gobierno explicaron que la normalización sería escalonada y que el servicio regresaría de "manera progresiva en las próximas dos horas", la luz todavía sigue sin aparecer en muchas casas porteñas. Frente a esta situación, otros políticos se manifestaron en las redes sociales. ¿Qué dijeron? .

La mayoría de las voces que se alzaron, claramente, fueron del arco opositor. Dos horas después del corte, María Eugenia Vidal, flamante diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, escribió en su cuenta de Twitter: "Cuando no se fomenta la inversión y se pretende barrer los problemas debajo de la alfombra, pasan estas cosas. Hoy estamos, otra vez, frente a cortes de luz que se hacen cada vez más frecuentes y duran más tiempo. Estamos viviendo las consecuencias de los parches y de la improvisación del kirchnerismo que al final terminamos pagando todos los argentinos".

La respuesta a Vidal llegó de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes: "Fuiste gobernadora con Macri y autorizaron tarifazos de más del 1000% que generó ganancias extraordinarias a las empresas sin reinversión para mejorar el servicio y además llevó a que las familias y comercios se endeuden para pagar las facturas. Te distingue la caradurez Vidal".

La publicación más sorprendente fue la del expresidente, Mauricio Macri, quien publicó a las 16:33 en todas sus redes sociales una imagen negra, símbolo de la falta de luz. Rápidamente, Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia, recogió el guante y le contestó a Macri: "¿Se acuerda @mauriciomacri del apagón del Día del Padre del 2019? Casi todo el día millones de argentinos sin luz. Mientras los ciudadanos pagaban el 3000 por ciento de aumento en las tarifas que usted había decretado. Todavía esperamos explicaciones". La publicación de Cerruti fue retuiteada por el propio presidente, Alberto Fernández.

Otro que también se expresó fue el exministro de Economía, Alfonso Prat-Gay: "Sin luz. Sin crédito. Sin reservas. sin vergüenza. Igualito que en 2014-15: lo único que no podemos hacer es sorprendernos". Patricia Bullrich, presidenta del PRO, también dijo lo propio: "¡Otra vez sin luz! Este es uno de los resultados del festival de subsidios K. Presidente: debemos recuperar la inversión, porque sin inversión nos quedamos sin energía. El país necesita un plan sustentable para que esto deje de pasar año tras año". La diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Mariana Zuvic, en cambio, fue más punzante: "Se robaron hasta la luz".

También se expresó el diputado Cristian Ritondo: "Volvieron los cortes de luz. Pensar que volvían para ´ser mejores´" y Ricardo López Murphy: "Otra vez miles de argentinos sin luz. Congelar tarifas y hacer populismo con los servicios no es gratis. Lo que no se paga, no funciona".

Fernando Iglesias fue más allá y directamente hizo una encuesta en Twitter: "¿Qué nombre le pondrías a los cortes de luz 2022? Néstor Kirchner, General Perón, Cristina Capitana, Soy De Vido, quiero ver". Hasta Martín Tetaz, escribió "Lo barato sale caro" y acompañó su tuit con una frase del exministro de Energía, Juan José Aranguren: "La inflación en estos dos años fue del 100% y las tarifas aumentaron entre un 6 y un 9%, no hay tarifa más cara que quedarse sin servicio eléctrico".