Voto tijera: Santilli promete pelarse con el "El Gordo Dan" si gana las elecciones

"Redoblo la apuesta: Si ganamos el domingo, el lunes nos pelamos todos en vivo en La Misa. Si querés verme pelado, votá al colorado", posteó Diego Santilli en su cuenta de X. El candidato a diputado nacional por provincia de Buenos Aires de La libertad Avanza asistió al programa streaming conducido por el famoso tuitero Daniel Parisini y propuso un curioso desafio.

En La Misa, el ciclo presentado por el Gordo Dan en Carajo TV, Santilli desafió: "Si ganamos el domingo, el lunes nos pelamos todos". Ante la sorprendida mirada de los panelistas del programa, Parisini preguntó si se refería a ganar la elección a nivel nacional o solo en provincia de Buenos Aires, a lo que el dirigente confirmó que apuntaba al triunfo provincial. El anfitrión y el invitado estrecharon su mano en acuerdo.



En la provincia de Buenos Aires —que concentra un porcentaje significativo del padrón electoral nacional— las elecciones legislativas de medio término se constituyen en un escenario clave para medir el pulso político del país. El reciente test electoral provincial dejó al bloque peronista Fuerza Patria como ganador con alrededor del 47 % de los votos frente al casi 34 % obtenido por LLA. Este resultado —aparte de definir escaños locales— adquiere una dimensión nacional, en tanto anticipa eventuales equilibrios de poder en el Congreso Nacional y condiciona la estrategia del gobierno.

Fuerza Patria se presenta como la fuerza que articula el peronismo bonaerense bajo una alianza amplia que incluye al Partido Justicialista, al Frente Renovador, al Frente Grande y otras agrupaciones provinciales. Su estrategia en la provincia ha sido doble: por un lado reforzar la presencia territorial —especialmente en la Primera y Tercera Sección Electoral— mediante la utilización de la gestión provincial como eje de campaña. Por otro lado, su discurso apunta a contraponer su modelo al del gobierno nacional, denunciando el ajuste y la pérdida de derechos como eje movilizador.

Por su parte, La Libertad Avanza llega a territorio bonaerense con la aspiración de extender su base nacional e imponer su narrativa de “libertad” versus “casta”. El movimiento liderado por los hermanos Milei apuesta a posicionarse como el único bloque anti-kirchnerista, y en la provincia bonaerense busca capitalizar la alianza con el PRO. Su estrategia incluyó tormentosas giras provinciales del presidente para respaldar a los candidatos locales y una campaña mediática centrada en seguridad y la reducción de impuestos. Sin embargo, el revés provincial en las elecciones bonaerenses y el escandalo de José Luis Espert obligó a la coalición revisar sus expectativas de cara al número nacional.

El resto de las coaliciones —incluyendo espacios moderados como Somos Buenos Aires o la Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) — adoptan un papel secundario en este escenario altamente polarizado. Estos bloques apenas superaron el 4-5 % del voto en el último test provincial. De cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, la provincia de Buenos Aires sigue siendo un distrito estratégico.