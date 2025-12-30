Cenar afuera en Año Nuevo: las mejores propuestas en Buenos Aires

Cada vez más porteños eligen despedir el año fuera de casa. El 31 de diciembre dejó de ser una cena improvisada para convertirse en una experiencia completa: menú diseñado especialmente, brindis asegurado, música en vivo y, en muchos casos, fiesta para estirar la noche hasta bien entrado el 1° de enero. Restaurantes de autor, parrillas de referencia y hoteles cinco estrellas despliegan propuestas que combinan gastronomía, servicio y contexto, con precios y estilos muy distintos. Desde rooftops con vista panorámica hasta banquetes clásicos o recorridos por cocinas del mundo, estas opciones permiten cerrar 2025 y recibir 2026 con planificación, comodidad y algo cada vez más valorado: la certeza de una mesa reservada y una celebración sin sobresaltos.

1. Olympo Sky Bar: Año Nuevo en lo más alto de la ciudad

Despedir 2025 y recibir 2026 desde el piso 31 de la Lex Tower, sobre la avenida Corrientes, convierte a Olympo Sky Bar en una de las propuestas más impactantes de la noche. Su plan de Año Nuevo está pensado como una experiencia integral que combina gastronomía de autor, música en vivo y una de las vistas panorámicas más imponentes de Buenos Aires. La cena incluye un menú de cuatro pasos —con opciones tradicional, veggie y kids— que recorre clásicos argentinos, una lasagna de frutos de mar, lomo angus con salsa de hongos y un cierre dulce con mousse de champagne. Durante toda la noche se sirven vinos Andeluna, hay shows en vivo de Lina Rivero y un brindis de medianoche con tragos clásicos. La celebración continúa con DJ set hasta las 2 AM y barra de tragos a la carta. Un plan sofisticado, urbano y festivo para quienes buscan vivir el cambio de año desde un escenario único.

2. Villegas Resto & Grill: cena, fiesta y fuegos en Puerto Madero

En pleno dique 3, Villegas propone un cierre de año pensado para ir en familia o con amigos. El chef Martín Pedraza diseñó un menú de cinco pasos, con entradas frías y calientes, pasta, carne y postre, acompañado por vinos seleccionados y opciones vegetarianas y veganas. Tras la cena, el salón se transforma en fiesta con DJ en vivo y carnaval carioca hasta las 4 de la mañana, con vista privilegiada al río y fuegos artificiales. Una opción completa para quienes quieren cenar bien y seguir celebrando sin moverse de lugar.

3. Áncora (Puerto Retiro)

Áncora propone un menú estilo familiar de tres pasos, con foco en sabores rioplatenses y producto local. La cena abre con una mesa de entradas que reúne vitel toné, melón con jamón, quesos y fiambres, más pan brioche con manteca batida. Luego, el principal se elige entre cordero asado con vegetales y salsa de frutos secos o risotto de hongos. Para el final, el apartado dulce incluye semifreddo de turrón con toffee y torta de chocolate y avellanas con crema montada. Incluye vinos y espumantes. Precio: $120.000; menú kids $60.000.

4. Alvear Palace Hotel: gala clásica y banquete épico

El Alvear Palace Hotel vuelve a apostar por una despedida de año a gran escala. Abre tres de sus salones más emblemáticos con un banquete que incluye cóctel de bienvenida, buffet froid, estaciones de sushi y mar, plato principal, postre y una gran mesa dulce. Todo acompañado por vinos de alta gama y música en vivo. Una opción de lujo tradicional, con dress code cocktail y servicio cinco estrellas.

5. El Burladero: tradición española

Con impronta ibérica y producto local, El Burladero ofrece un menú que combina marmolada de trucha, tortilla rellena con brie trufado y principales como cordero braseado o mariscos al hierro. El cierre, crema catalana. Una propuesta elegante, de sabores reconocibles, ideal para quienes buscan una noche tranquila y bien ejecutada.

6. Mishiguene: un festín de seis tiempos

El restaurante de Tomás Kalika despide el año con un recorrido de seis pasos que incluye snacks, mezze, bureka de hongos, Wellington de pastrón y un final dulce con malabí frutal. La noche suma mesa dulce, música y brindis, con maridaje de Catena Zapata. Una celebración gastronómica con identidad propia.

7. La Carnicería: asado en clave especial

Germán Sitz y Pedro Peña proponen un Año Nuevo carnívoro: choripán en brioche, vitel toné, terrinas, bife, lechón al asador y flan de dulce de leche, todo acompañado por vinos Catena Zapata. Ideal para amantes de la parrilla que quieren algo distinto sin perder espíritu festivo.

8. La Mar: cocina peruana para recibir el año

Con menú especial diseñado por su nuevo chef ejecutivo, La Mar ofrece cebiches, tiraditos, nigiris, pulpo a la brasa y platos nikkei, con cierre dulce y maridaje. Una opción vibrante y sabrosa para quienes prefieren empezar el año con cocina latinoamericana de alto nivel.

por R.N.