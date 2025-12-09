Cena pop-up Michelin: fuego argentino en Recoleta

Hay experiencias gastronómicas que nacen sabiendo que solo sucederán una vez. No pretenden convertirse en ritual, sino en un instante para atesorar. Así será Fuego Compartido, el POP-UP que reunirá el 15 de diciembre a República del Fuego y a BASA Buenos Aires en una edición limitada que hará del fuego su único y verdadero lenguaje.

República del Fuego, reconocido con el Bib Gourmand Michelin 2025, ya demostró que es capaz de transformar brasas en técnica contemporánea: vegetales, carnes, pastas y hasta postres se entienden con el humo y el tiempo, con una mirada patagónica que respeta producto y origen. BASA, bajo la conducción de la chef Leandra Pérez, aportará precisión estética, disciplina y contrastes que se anuncian vibrantes. Se trata de un encuentro entre dos cocinas que hablan con claridad y que prefieren evitar el artificio: la creatividad como consecuencia de la técnica, no al revés.

La noche comenzará con pan jala acompañado de hummus de garbanzos y aceite de oliva, una bienvenida sin exageraciones pero con textura y untuosidad bien logradas. El maridaje con Escorihuela Gascón Pequeñas Producciones Extra Brut Rosé anticipará que la burbuja será un sostén transversal para los matices ahumados que se desplegarán más adelante. Luego llegarán dos bocados que funcionarán como una tesis sobre el fuego y la maduración: un pato a la parrilla ahumado en mango y cardamomo y, a su lado, una tartelette de pez limón madurado, con emulsión de hinojo, caviar de algas, papas pay y polvo de eneldo. Una combinación de geografías que promete precisión y contraste, poniendo al fuego en diálogo con el mar.

El menú continuará con una burratina acompañada por un gazpacho de tomates reliquia, cerezas y huevas de trucha, una lectura estacional y directa que encontrará su contracara en unas mollejas crocantes a la parrilla, sostenidas por ají panka, soja y vinagre de arroz. Aquí será el turno del Chardonnay Pequeñas Producciones, una pausa fresca entre dos intensidades, para preparar el paladar para los platos principales.

El corazón del menú propondrá un cruce entre tradición migrante y reinterpretación local: culurgiones de plátano maduro con espuma de parmesano, queso azul, guanciale casero, castañas cítricas y cenizas de puerro. Esos detalles contarán una historia donde la identidad se construye mezclando territorios. Luego llegará la entraña a la parrilla con cebollas perlas, zanahorias baby, piña asada con romero y setas morelo: un corte popular llevado a un plano de elegancia contenida, con el Malbec Rosaura como maridaje natural, acompañando sin imponerse.

El cierre dulce elegirá la levedad: panna cotta de yogurt de búfala, frutos rojos, merenguitos y tierra de chocolate blanco, maridada con Late Harvest, dejando frescura en la memoria antes del café Nespresso y los petit fours —profiterol, craquelin y un cremoso de chocolate con sal marina y oliva— como última huella del encuentro.

Nada indica que esta propuesta quiera ser grandilocuente; más bien al contrario. Lo que se espera es una demostración de oficio: el fuego como principio, el producto como argumento, la técnica como herramienta. Un menú argentino que entiende el presente sin olvidar el territorio. Y una sola noche en la que dos cocinas se encenderán mutuamente, sin necesidad de levantar la voz. A veces, lo más valioso es aquello que sabemos que no volverá a repetirse.

por R.N.