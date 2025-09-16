Experiencia gourmet en Recoleta: República del Fuego y su ritual de 7 pasos

Hay cenas que trascienden lo gastronómico y se convierten en declaración estética. República del Fuego, el restaurante porteño que ostenta la distinción Bib Gourmand de la Guía Michelin, vuelve a proponer un rito fugaz pero memorable: el próximo 22 de septiembre abrirá sus puertas a un pop-up de edición limitada, bajo el concepto Fuego Compartido.

Los cocineros Gabriel Pérez García y Matías Kreiman arman un recorrido en siete pasos que honra al mar desde el prisma del fuego. La lógica no es la acumulación de platos sino la construcción de un crescendo: texturas, aromas y temperaturas que dialogan hasta componer una narrativa sensorial.

El itinerario arranca con gestos mínimos pero intensos: unas empanaditas de mejillones que evocan cocina popular, y un tartar de trucha patagónica que sorprende con quinoa crocante. La progresión continúa con las vieyras a las brasas con manteca de cítricos y los langostinos en vinagreta de maní, un choque entre lo marino y lo terrenal que exhibe la audacia de la dupla.

La secuencia avanza hacia territorios de mayor densidad: una pesca acompañada por puré de limón y chorizo crocante, y una trucha a la parrilla con hakusay asado y papas rejilla, platos que confirman la vocación de equilibrar tradición y técnica contemporánea. El cierre es un golpe fresco y desconcertante: helado de oliva y cítricos, prueba de que la dulzura final puede ser también un manifiesto de frescura y riesgo.

El maridaje, elaborado junto a Saint Felicien y Domaine EdeM de Catena Zapata, es un capítulo en sí mismo: espumantes de baja graduación marcan el inicio liviano, mientras etiquetas icónicas como el Nebbiolo Seis Hileras subrayan los pasajes más intensos.

Con cupos limitados y un precio de $85.000 por persona, la propuesta se despliega en tres turnos en los salones de Recoleta. No se trata solo de un menú, sino de un ejercicio de autoría: un recordatorio de que la cocina porteña puede dialogar con el mundo sin perder identidad, y de que el fuego —símbolo de encuentro y origen— sigue siendo el verdadero protagonista de la mesa.

República del Fuego confirma así que no basta con estar en la Guía Michelin: el desafío es seguir reinventando la experiencia, una y otra vez, en cada chispa.

por R.N.