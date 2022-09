Cuánto gastó Amazon en la serie "Los Anillos de Poder"

Como “La Casa del Dragón” a “Juego de Tronos”, "Los Anillos de Poder" se presenta como la ambiciosa serie precuela basada en los libros de J.R.R. Tolkien y la trilogía "El Señor de los Anillos". Un proyecto que le ha costado a Amazon Prime 715 millones de dólares para una temporada de 8 episodios, el equivalente a los ingresos de más de 5 millones de suscripciones anuales, según el Wall Street Journal.

Amazon Prime que tiene más de 200 millones de clientes con un ingreso promedio de US$ 139 por año, compitió fuerte por quedarse con los derechos de la historia épica: desembolsó casi US$ 250 millones y gastó otros US$ 500 millones en la producción del programa en Nueva Zelanda, y decenas de millones de dólares en marketing y promoción.

Pero a pesar del costo masivo del programa, solo representaría alrededor del 0,15% de los ingresos de Amazon en 2021. El gigante del retail puede soportar el gasto varias veces, y además apuesta a que el programa crezca lo suficiente como para generar spin-offs y merchandising, como lo hizo "Juego de Tronos" para HBO.

Para el fundador de Amazon, Jeff Bezos, un fanático de Tolkien, producir el programa va más allá del dinero: "Espero que le hagamos justicia al trabajo de Tolkien", rezó en una entrevista con Time.

El show de Amazon se desarrolla durante un período de la Tierra Media, la Segunda Edad, cuando el reino humano de Númenor estaba en su apogeo, los Elfos dividían su tiempo entre la lejana Valinor y su sosiego en Rivendell, y Sauron apenas comenzaba a planear la fabricación de los anillos.

Retorno

El cocreador de la serie, JD Payne, reconoció en Empire que el presupuesto de la serie es monstruoso: US$ 500 millones, casi el doble que los US$ 281 millones que costó la trilogía de películas de Peter Jackson. “Esta temporada es una película de ocho horas. Es la duración de tres películas de Marvel con el presupuesto de una. En ese contexto, lo que se está produciendo se podría decir que es una ganga”, explicó Payne.

“Stranger Things”, la serie más exitosa de Netflix en términos de conversión a suscriptores, tuvo un presupuesto informado de US$ 30 millones por episodio para su cuarta temporada. La serie épica “The Witcher”, protagonizada por Henry Cavill como Geralt de Rivia, un cazador de monstruos con superpoderes que extermina a temibles criaturas mitológicas (basada en la serie de libros de Andrzej Sapkowski y la popular franquicia de videojuegos del mismo nombre), le costó a Netflix unos 80 millones de dólares en la primera temporada, US$10 millones por episodio.

Y la segunda temporada de “Sombra y Hueso”, otra de las épicas de Netflix, tuvo un presupuesto cercano a los US$5 millones por episodio. Y Disney+ está invirtiendo aun más en la mágica “Willow” (secuela del film de 1988), que se estrenará el 22 de noviembre en la plataforma.

Por eso el desembolso en “Los Anillos de Poder” no es descabellado para Amazon, que tiene ganancias globales por 31,77 mil millones de dólares, y concentra más del 75 % de los miembros de Prime en los EE.UU.: alrededor de 160 millones de usuarios, contra los 40 millones restantes de usuarios internacionales. La serie se plantea como un gancho para el salto global de la plataforma: los libros de “El Señor de los Anillos” se han traducido a unos 40 idiomas y ha vendido más de 150 millones de copias.

Amazon, que tiene una alta tasa de retención de miembros (93%), necesita 12,5 millones de nuevos suscriptores en un año para cubrir el costo de producción, y planea crecer en más de 20 con la nueva franquicia.

