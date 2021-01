2020, el año en el que Spotify y Youtube salvaron a la música

La pandemia golpeó a casi todas las industrias, pero mucho menos al entretenimiento. “Somos uno de los negocios menos afectados, y podemos decir que tenemos un cierre de año muy bueno, y un 2021 con muchos lanzamientos importantes”, señala Guillermo Castellani, Gerente General de Warner Music Argentina. “Los artistas por la falta de shows se vieron muy afectados, y hubo merma en las ventas físicas, pero sobre el final del año se recuperó, sobre todo en vinilos donde hubo lanzamientos de colecciones, pero lo digital siguió creciendo y fue muy importante para nosotros”, agrega el también directivo de CAPIF (la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas).

Damián Amato, Director General para Cono Sur de Sony Music, coincide en que las plataformas salvaron el año. “Terminamos el 2020 cumpliendo los objetivos, lo que en el arranque de la pandemia era impensado. Creíamos que no íbamos a tener discos para lanzar, pero los artistas estuvieron muy activos, grabando a la distancia en algunos casos, fue un gran logro”, destaca Amato. Plataformas como Spotify y Youtube fueron salvadoras para el negocio. “La cuarentena le dio la chance a muchas personas de meterse en las nuevas plataformas, de explorar. Y yo creo que a medida que pasa el tiempo, va a seguir sumándose gente”, apunta Castellani.

“Hoy los que mueven la aguja son los que se meten en el top 200 de las plataformas”, agrega. Y destaca el hit de Lit Killah, “Flexin”, de la mano del productor Bizarrap: “41 millones en Spotify, 120 millones en Youtube, con el agregado de un videojuego propio que fue muy valorado por Warner a nivel mundial. Gracias a ese juego Argentina quedó en el top 10 entre las mejores ideas del año de la compañía”, subraya Castellani, que destaca a nivel global el éxito de Dua Lipa con “Future Nostalgia”. “Terminamos el año con un streaming de Pablo Alborán en la Torre Picasso en Madrid, presentando cinco temas de Vértigo”, apunta el presidente de Warner.

Para Sony el hit del año fue el disco de Fito Paez, lanzado unos días antes de que se disparar la pandemia de coronavirus. "La Conquista del espacio ganó dos Grammys Latinos, y es el disco del año sin dudas, no sólo a nivel local pero también latino. Fito además estuvo muy activo con streamings desde el inicio de la cuarentena”, apunta Amato.

En el caso de PopArt Music, la “productora orientada a la realización de eventos musicales y al management de artistas”, lo digital no alcanzó para salvar el año. “En mi caso veía que arrancábamos muy bien, pero a las los semanas se planchaba fuerte. Lo digital es importantísimo pero es una de las patas, y las otras no funcionaron este año. Los artistas necesitan el vivo para poder solventarse y este año no estuvo. Por eso nosotros trabajamos mucho en sostener a nuestros artistas. En que cobren sus regalías, pero también en lo anímico, en lo emocional”, destaca Juanchi Moles, director de Marketing de PopArt, una de las discográficas más importantes del Cono Sur, empresa que dirige su hermano Alberto.

por R.N.