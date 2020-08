Entretenimiento en crisis: sin ficción, los actores reclaman ayuda del Gobierno

Más de 2.600 actores firmaron días atrás un carta para alertar sobre la grave situación que atraviesan desde hace meses. "Basta con observar la programación televisiva para reconocer cómo las fuentes de trabajo, principalmente de la ficción nacional, han ido mermando, sin políticas públicas que contemplen el estrago que esto supone para lxs trabajadorxs del sector", señaló el escrito que alertó sobre un "índice de desocupación histórica del orden del 90%".

La carta que incLuyó las firmas de Dolores Fonzi, Natalia Oreiro, Dady Brieva, Muriel Santa Ana, Mex Urtizberea, Mauricio Dayub, Mercedes Morán, Daniel Veronese y Alejandro Tantanian, entre otros muchos, advirtió que la problemática se extiende a toda la industria audiovisual.

El pedido por “políticas públicas”, sin romper lanzas con un gobierno con el que hay una marcada alineación política, dejaba en evidencia también las pocas esperanzas en el sector privado, golpeado desde hace tiempo. Y en virtual shutdown si se produce el cierre de una de las productoras icónicas: Polka.

“Mi situación es parecida a la de muchas empresas en la Argentina que están cerradas. Pero quiero aclarar que es un problema que yo vengo arrastrando desde hace cuatro o cinco años. No es de ahora. Mentiría si dijera que por la pandemia se terminó la productora. La pandemia lo que hizo fue darme la estocada final”, explicó Adrián Suar sobre la empresa que fundó hace 25 años y que este año se quedó sin ficciones en el aire a mediados de marzo, cuando se suspendieron las grabaciones de Separadas.

“Hace ocho años yo tenía 260 horas de aire entre un par de tiras y algún unitario. Con un staff de 300 personas más los contratados. ¿Qué cambió para la industria? El negocio. Ya no tengo esa cantidad de horas y sí tengo la gente”, explicó. “Es la primera vez que me pasa en 26 años. Me sacaron de juego. Lo único que no quiero es quebrar”, marcó en diálogo con Intrusos.

“Está todo parado. Polka está cerrada en estos momentos, y es fatal. Es un perjuicio económico tremendo. Igual seguimos con Adrián escribiendo proyectos para mantener el ritmo”, contó a NOTICIAS Marcos Carnevale, director de contenidos de Polka. El cineasta tenía previsto en marzo el estreno de “Corazón Loco” (protagonizada por Adrián Suar, Soledad Villamil y Gabriela Toscano), y un rodaje con Guillermo Francella.

“Tuvimos que suspender todo. Tenemos pendiente ese estreno y no sabemos cuándo va a ser posible, probablemente estrenemos directamente en Netflix”, apunta. “Con Separadas podríamos haber continuado grabando, tomando las medidas de sanidad correspondiente, pero la Asociación Argentina de Actores (AAA) se opuso, igual después cuando se paro todo hubiéramos tenido que parar”, lamentó Carnevale.

“La pandemia vino a agravar la situación en la que estuvimos los actores pasados cuatro años de gobierno de Macri en donde nuestro trabajo se redujo en un 52 por ciento. No es un capricho de la AAA no trabajar ahora, esperamos a que estén las condiciones dadas”, sumó a NOTICIAS la presidenta de la AAA, Alejandra Darín.

“Es cierto que producir ficción nacional es caro, pero pensamos la manera de que quiten impuestos para beneficiar a los productores. No hay manera de que compitan nuestras producciones con las importadas que las compran a menos del 5 por ciento de lo que saldría hacer un capítulo. Por eso entre todos tenemos que buscar la manera de que la industria audiovisual vuelva a ser lo que era, ya que como comercio internacional fue un muy buen producto”, suma Darín que hace días se reunió con el presidente Alberto Fernández para alcanzarle la propuesta.

“Entre el 2005 y el 2010 la exportación de productos audiovisuales llegó a estar en el 3 por ciento del producto bruto interno. Pero Argentina perdió ese lugar por no ser consciente de la industria que tenía y no haber apuntado a generar contenidos enfocados al mercado internacional”, apuntó Silvana D'Angelo, CEO de Glowstar Media, empresa dedicada a la distribución internacional de contenidos audiovisuales.

*Integrante del Equipo de Investigación de Perfil Educación.

por Celina Hernández*